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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayapınar Eğitim Akademisi'nin LGS başarısı

İHA

Kayapınar Eğitim Akademisi'nin LGS başarısı

Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim Akademisi’nin imkanlarından faydalanan 82 öğrenciden 17’si, Fen, Nitelikli ve Proje Liseleri’ne girmeye hak kazandı.
Kayapınar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde açılan Eğitim Akademisi’nde verilen ücretsiz LGS kurslarından yararlanan 17 öğrenci, geçen günlerde açıklanan sınav sonuçlarının ardından Fen ve Anadolu Liseleri'ne girmeye hak kazandı. Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Arif Karaman, geride kalan eğitimöğretim dönemini başarılı bir şekilde geçirdikleri için mutlu olduklarını belirtti. Karaman, "Kayapınar ilçesinde dezavantajlı öğrencilerimizin eğitimine katkı sunmak amacıyla ve tamamen ücretsiz olarak eğitim verdiğimiz Eğitim Akademimizde açtığımız LGS kursumuz, sekizinci sınıfta okuyan 82 öğrencimize hizmet verdi. Bu öğrencilerimizden 2’si Fen Lisesi olmak üzere 15’i Nitelikli Anadolu Lisesi ile ve Proje okullarını kazandı. İlk yılımızda yaşadığımız bu başarının mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki yıllarda da bu başarımızı katlayarak arttırmayı hedefliyoruz. Başarı gösteren öğrencilerimizi ve katkı sunan öğretmenlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

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