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DHA

Diyarbakır Havalimanı otoparkında, eksi 1´inci katta plakasız ve ambalajları üzerinde onlarca sıfır otomobil park halinde görüntülendi. Ne zaman ve kim tarafından park edildiği bilinmeyen otomobillerin stokçular tarafından konulduğu iddia edilirken, telefonla ulaşılan otopark yetkilisi, ilk önce otoparkta böyle araçların olmadığını, fotoğraf ve görüntülerinin olduğunun belirtilmesi üzerine ise araçların kiralama şirketlerine ait olduğunu ve plakaları takıldıktan sonra kiraya verildiğini söyledi.

Bağlar ilçesinde bulunan Diyarbakır Havalimanı otoparkının eksi 1´inci katında plakasız ve ambalajları üzerinde sıfır otomobiller park halinde görüntülendi. Ne zaman ve kim tarafından bırakıldığı bilinmeyen otomobillerin stokçular tarafından konulduğu iddia edildi. Konunun uzmanları, sıfır araçların tescil işini normalde satın alınan bayinin yaptığını, eğer onlara yaptırılmak istenmiyorsa bayiden alınan evrakla notere gidilip alınan plakanın şoförler odasından bastırıldığını ifade ederek, araçların büyük ihtimalle `stokçuluk´ için otoparka konulduğunu söyledi.