28. Dönem Milletvekili Seçimleri için aday listesinin detayları belli oldu. 14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimler için geri sayım devam ederken Diyarbakır milletvekili adaylarının isimleri gündemdeki yerini aldı. YSK'ya teslim edilen liste sonrasında hangi illerde kaç adayın gösterildiği ve kimlerin aday olup olmadığı merak konusu oldu. İşte 2023 Diyarbakır milletvekili adayları...

14 Mayıs 2023 Diyarbakır Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

14 Mayıs 2023 Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız