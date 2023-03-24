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Haberler Gündem Trafik Diyarbakır Şanlıurfa Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Diyarbakır Şanlıurfa Arası Kaç Saat?
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Diyarbakır - Şanlıurfa arası kaç km? Otobüsle ve arabayla Diyarbakır - Şanlıurfa arası kaç saat?

Güneydoğu Bölgesi’nde konumlanan bu iki merkezi şehir de son derece işlek karayollarına sahiptir. Seyahat hazırlığı içinde bulunanlar Şanlıurfa ile Diyarbakır arasının kaç kilometre olduğunu araştırmakta bunun için genellikle arama motorlarından yararlanmaktadır. Diyarbakır ile Şanlıurfa iki komşu ildir. Dolayısıyla aralarındaki mesafede oldukça azdır. Bu iki şehir arasında hizmet gösteren pek çok vasıta yer almaktadır.

Diyarbakır Şanlıurfa Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Diyarbakır Şanlıurfa Arası Kaç Saat?
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Diyarbakır Şanlıurfa Arası Kaç Km?

Kültürel mirasın en değerli örneklerinden Diyarbakır İle Şanlıurfa şehirleri arasında yoğun bir trafik akışı vardır. Kimi ailesini ziyaret etmek için kimi eğitim kimi de iş için bu iki şehir arasında mekik dokumaktadır. Diyarbakır ile Şanlıurfa arasını kaç kilometre olduğu karşımıza en sık çıkan sorulardan biridir. İki şehir arası yol mesafesi Şanlıurfa Diyarbakır Yolu üzerinden 178 kilometre, Diyarbakır Viranşehir Yolu’nu kullanırsak ortalama 199 kilometredir.

Diyarbakır Şanlıurfa Arası Kaç Saat?

Kullandığımız vasıtaya göre bölgeye varış süremiz de değişmektedir. Şehirlerarası yolculuklar da varış süresi uçakla ulaşım kısaltırken yakın mesafeli kentler için bu seçenek geri planda kalmaktadır. Çünkü yakın mesafeli şehirlerarasındaki uçuşlar aktarmalı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu yüzden ulaşım karayollarına göre daha geç sağlanmaktadır. Diyarbakır Şanlıurfa arası araçla 2 ila 2 buçuk saat arasındadır. Otobüs yolculukları ise ortalama 2 saat 30 dakika sürmektedir. Uçakla ulaşım ise pek tercih edilemeyen alternatiftir. Uçuşlar İstanbul ya da Ankara üzerinden aktarmalı olarak gerçekleştirilir.

Şanlıurfa Diyarbakır Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Otobüs firmaları belirli hız aralıklarında yolculuklarını tamamlamaktadır. Özel araçla ulaşım da herhangi bir hız kısıtlaması ya da güzergâh zorunluluğu yoktur. Bu sebeple yolculuğumuz kendi seçtiğimiz karayolları üzerinden tamamlanır. Otobüsler ise daha fazla kişiye ulaşım sağlamak için yolu uzatabilir. Şanlıurfa Diyarbakır arası araçla 2 ila 2 saat 30 dakika arasındadır. Bu saat aralığı kullanacağınız karayoluna göre farklılık göstermektedir.

Şanlıurfa Diyarbakır Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Bu iki merkezi şehir arasında hizmet veren pek çok otobüs firması bulunmaktadır. Kişisel aracı bulunmayan ve araç kiralama seçeneğini tercih etmeyenler bölgeye otobüs aracılığıyla varış sağlayabilir. Şanlıurfa Diyarbakır arası otobüsle yaklaşık 2 saat 30 dakikadır.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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