        Diyarbakır'da uçuşlar iptal edildi

        Diyarbakır’da uçuşlar iptal edildi

        Diyarbakır'da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Trafikte aksamalar yaşanırken, uçak seferleri de iptal edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        25.01.2026 - 20:00
        Diyarbakır'da uçuşlar iptal edildi
        Diyarbakır’da sabah saatlerinde oluşan yoğun sis, akşam saatlerinde de etkisini sürdürerek kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

        Trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, araçlarının dörtlü flaşörlerini açarak ilerledi. Diyarbakır Havalimanı’nda da sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

