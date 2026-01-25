Diyarbakır’da uçuşlar iptal edildi

Beyoğlu'nda bacağından bıçaklanan Ümit öldü

Beyoğlu'nda Ümit Imrağ (21), 6 ay önce eşini kaybeden İsmihan K. (31) ile arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bacağından bıçaklanan İmrağ, kaldırıldığı hastanede kan kaybından hayatını kaybetti. Gözaltına alınan İsmihan K., İmrağ'ın ekmek bıçağıyla kendini bıçakladığı... Daha Fazla Göster Beyoğlu'nda Ümit Imrağ (21), 6 ay önce eşini kaybeden İsmihan K. (31) ile arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bacağından bıçaklanan İmrağ, kaldırıldığı hastanede kan kaybından hayatını kaybetti. Gözaltına alınan İsmihan K., İmrağ'ın ekmek bıçağıyla kendini bıçakladığını söyledi. Olayın intihar olduğunu iddia eden kadın, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ancak İmrağ'ın bacağının arkasından bıçaklandığının anlaşılması üzerine tekrar gözaltına alınan kadın tutuklandı. (DHA) Daha Az Göster