Diyet yapanlar için birebir! Nefis brokoli salatası tarifi! En sağlıklı sebzeler arasında yer alan brokoli, özellikle diyet yapan kişiler tarafından sıkça tercih ediliyor. Çorbasından, yemeğine birçok tarifte kullanılan brokolinin en güzel hallerinden biri de salata olarak karşımıza çıkıyor. İşte leziz brokoli salatası tarifi…

Lahanagillerden bir sebze olan brokoliyi sağlıklı beslenen ve fayda sağlamak isteyen bireyler tüketmektedir. Brokoli içeriğinde zengin mineral ve vitamini barındırdığı için her yaştan kişiye fayda sağlayan bir besindir. Uzmanlar brokolinin düzenli olarak tüketilmesini önermektedir. İşte brokoli sevmeyen kişilerin bile tüketebileceği leziz salata tarifi…

BROKOLİ SALATASI MALZEMELERİ NELER?

Yarım kg brokoli,

1 demet yeşil soğan,

2 adet domates,

1 adet salatalık,

1 su bardağı kadar haşlanmış mısır tanesi,

1 havuç,

1/4 çay bardağı sızma zeytinyağı,

Nar ekşisi,

1,5 limonun suyu,

Sirke,

Tuz.

BROKOLİ SALATASI NASIL YAPILIR? Brokolileri buharda 5- 9 dakika kadar pişirin. Fazla pişirirseniz hem vitaminlerinden yararlanamazsınız hem de brokoli fazlasıyla süner. Tabağa aldıktan sonra yeşillikleri, domates ve soğanı doğrayıp üzerine ekleyin. Üzerine önce zeytinyağı, nar ekşisi, limon, sirke ve daha sonrada tuzu ekleyerek karıştırın. BROKOLİ FAYDALARI Brokolinin bilinen faydaları şu şekildedir; Brokoli vücudu kanser hücrelerine karşı korur ve adeta bir kalkan görevi görür.

Diş ve diş etlerini güçlendiren sağlıklı gelişimine yardımcı olan brokoli genel kemik sağlığını da korumaktadır.

Sindirim sorunu yaşayanların bir numaraları yiyeceği olan brokoli sindirim sistemini de düzenler.

Kardiyovasküler sistemi koruyan brokoli kalp ve damarların da sağlıklı olmasına yardımcı olur.

Kansızlığa karşıda tüketilebilen brokoli aneminin önüne geçer.

Kan şekerinin düzenlenmesini sağlar.

Otoimmun sistem brokolinin düzenli tüketimiyle güçlenir.

Gözlerin sağlığının korunmasına destek verir.

Cildin gençleşmesine yardımcı olan brokoli cildin parlaklığı ve ışıltısını sağlar.

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