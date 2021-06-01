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Dizi ekibine saldırdığı iddia edilen 8 kişiye dava

Televizyonda yayınlanan bir dizinin Maltepe'de bir otelde yapılan çekimleri sırasında, set ekibinin kaldığı odaya gelerek saldırıda bulunduğu ve tehdit ettiği iddia edilen 8 kişi hakkında dava açıldı

Dizi ekibine saldırıda 8 kişiye dava - Haberler
Dizi ekibine saldırıda 8 kişiye dava
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AA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizinin 29 Kasım 2020 tarihinde Maltepe'de bulunan bir otelde çekimlerinin yapıldığı anlatıldı.

AA'da yer alan habere göre, dizi oyuncuları ve ekibinin aynı gün otele yerleştikleri belirtilen iddianamede, çekimde görevli olan kadın çalışanlar Berçin Aydoğan, Gülcan Sarı ve Burçak Çataklı'nın otelin ikinci katında çalıştıkları sırada, aynı otelde kalan şüpheliler Şiyar Altosun ile Arif Yıldırım'ın küfür ettiği, bunun üzerine çalışanların çığlık atarak yardım istediği kaydedildi.

İddianamede, bunun üzerine şüpheliler Şiyar Altosun ile Arif Yıldırım'ın müştekilerin bulunduğu odanın kapısını kapatmalarına sinirlenerek içeri girmek istedikleri, kapıyı tekmeleyerek zorladıkları, müştekilerin ise şüphelilerin odaya girmelerini engelledikleri aktarıldı.

Sesler üzerine bazı otel personeli ve bazı dizi oyuncularının odanın bulunduğu kata çıktıkları kaydedilen iddianamede, şüphelilerden Şiyar Altosun, Arif Yıldırım ve Batuhan Kuvvetliışık'ın, müştekilere hitaben "sizin çekmiş olduğunuz dizilerdeki yaptığınız işlerin biz dışarıda gerçeğini yapıyoruz" diyerek tehditte bulundukları anlatıldı.

İddianamede, şüphelilerin taşkınlıklarına devam etmesi üzerine olay yerine gece bekçilerinin geldiği, otel lobisine inen şüphelilerin burada bulunan müşteki oyuncular Oktay Kaynarca, Tevfik Erman Kutlu ve Yunus Emre Yıldırımer'e karşı da tehditte bulundukları ifade edildi.

Olayın ardından, gözaltına alınan şüpheliler Arif Yıldırım ve Şiyar Altosun'un tutuklandığı belirtilen iddianamede, bu 2 şüphelinin 1 ay sonra tahliye edildikleri bilgisi verildi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, şüpheliler Şiyar Altosun ve Arif Yıldırım'ın, bu şekilde "zincirleme şekilde hakaret", "birden fazla kişi ile gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmeye teşebbüs" ve "birden fazla kişi ile tehdit" suçlarından 4'eryıl 1'er ay 22'şer günden, 13'er yıl 7'şer ay 15'er güne kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Diğer şüpheliler Batuhan Kuvvetliışık, Birkan Bağutar, Onur Destegül, Burak Özcan, Can Cem İyidoğan ve Volkan Çam'ın ise "birden fazla kişi ile tehdit" suçunu işlediği savunulan iddianamede, ikişer yıldan beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Hazırlanan iddianame, Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

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