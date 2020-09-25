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Dizi oyuncusunu vurulmuştu, sebebi ortaya çıktı!

İstanbul Şişli'de dizi oyuncusu ve 2016 Best Model Türkiye birincisi Onur Seyit Yaran'ı silahla yaralayan Serhat O. adliyeye sevk edildi. Yaralama Şüphelinin, yaralama olayını kıskançlık nedeniyle gerçekleştirdiğini, ortak bir arkadaşıyla arasını bozduğunu söylediği öğrenildi

Dizi oyuncusunu vurmuştu, sebebi ortaya çıktı
DHA

İstanbul Şişli'de dizi oyuncusu ve 2016 Best Model Türkiye birincisi Onur Seyit Yaran'ı silahla yaralayan Serhat O. emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Şişli'nin ünlü semti Nişantaşı'nda Ihlamur Yolu Sokak üzerinde geçen salı günü akşam saatlerinde yaşandı. DHA'nın haberine göre, Onur Seyit Yaran ve 2 arkadaşı arasında sokakta yürüdükleri sırada tartışma çıktı. Üç arkadaş arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle içlerinden biri silahını çıkartarak Onur Seyit Yaran'a doğru ateş etti.

Silahtan çıkan kurşun Yaran'ın omzuna isabet ederken şüpheli olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yaralanan ünlü oyuncu ise olay yerine gelen ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ünlü oyuncu Onur Seyit Yaran'ın silahla yaralayan şüphelinin yakalanması için Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Yaran'ı silahla yaralayan Serhat O. dün akşam saatlerinde Kağıthane'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yakalandığı adreste yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelinin yaralama olayını kıskançlık nedeniyle gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Oyuncu Seyit Yaran'ın ortak bir arkadaşıyla arasını bozduğunu iddia eden Serhat O., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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