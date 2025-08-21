Habertürk
        Diziler ne zaman başlıyor? Uzak Şehir, Bahar, Eşref Rüya, Kuruluş Osman dizileri yeni bölümleri ne zaman, hangi ay başlıyor?

        Diziler ne zaman başlıyor? İşte dizilerin yeni sezon tarihleri

        Eylül ayının yaklaşmasıyla televizyon ekranlarında yeni sezon heyecanı doruğa ulaştı. Geçtiğimiz yıl reyting rekorları kıran diziler, yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kuruluş Osman, Kızılcık Şerbeti, Gönül Dağı, İnci Taneleri, Bahar gibi dizilerin dönüş tarihleri merak konusu olurken, yeni projeler de izleyici gündeminde şimdiden yerini aldı. Peki, diziler ne zaman başlıyor? İşte dizilerin yeni sezon tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2025 - 00:31 Güncelleme: 21.08.2025 - 00:31
        1

        Televizyon dünyasında yeni sezon araştırmaları başladı. Yaz tatiline giren diziler ekrana dönüş için gün sayarken, kanallar da izleyicileri ekran başına kilitleyecek yapımlarını birer birer duyuruyor. Peki, milyonların heyecanla beklediği diziler yeni sezona ne zaman adım atacak? İşte ayrıntılar...

        2

        DİZİLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        SHOW TV, ATV, Kanal D, Star TV ve TRT 1'de takip edilen birçok dizi için heyecanlı bekleyiş başladı. Pek çok dizinin yeni sezonlarının yanı sıra beklenen yeni yapımlar da var.

        3

        Dizilerin eylül ayında yeni sezonlarına başlaması bekleniyor. Kesin tarihler netleşmezken gelecek ayla birlikte yeni sezon fragmanlarının da yayımlanması bekleniyor.

