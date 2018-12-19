DJ’lik kariyeri boyunca Türkiye’nin en önde gelen ve fark yaratan organizasyonlarında hem kitleleri harekete geçiren playlistleri, hem de şovlarına eklediği dünya çapındaki MC performansları ile çok özel bir hayran kitlesine sahip olan DJ Funky ‘C’, herkesin kulaklarında yer eden hitlere getirdiği yorumlarla adından sıkça bahsettiren, prodüktör ve DJ Ogün Dalka ile dünyaya açılacak ikinci single çalışması Color’a imzasını attı.
Sözleri ve seslendirmesi tamamen DJ Funky ‘C’ye, müzik alt yapısı ve prodüktörlüğü Ogün Dalka’ya ait olan, The Sin Records etiketiyle uluslararası tüm müzik platformlarında Aralık ayı itibarıyla yayınlanan Color, kişilerin seçimleri üzerinden hayatın renklerini keşfetmesini anlatıyor.
Bir yıllık titiz bir çalışma sonucu hazırlanan, sözlerinde herkesin seçimleriyle kendine ait hayat renklerini keşfedeceği aktarılan, akustik gitarın ve keman melodilerinin öne çıktığı Color, ezgileriyle büyük beğeni topluyor. Color’un çekimi Alaçatı’da gerçekleştirilen, farklı hayatların tek şarkıda buluştuğu klibi ise izleyiciden tam not alıyor.
Dünya standartlarında bir elektronik müzik alt yapısına sahip olan Color’un radyolar ve DJ’ iki versiyonu bulunuyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.