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        Haberler Gündem Teyit DMM'den "dul maaşı" açıklaması

        DMM'den "dul maaşı" açıklaması

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) sosyal medyada gündem olan 'Dul maaşı' ile ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada şöyle denildi; "SGK, erkeklerin de artık dul maaşı alabileceğini duyurdu" iddiası manipülasyon içermektedir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2025 - 22:03 Güncelleme: 26.01.2025 - 22:03
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        DMM'den "dul maaşı" açıklaması
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        İşte DMM'nin sosyal medyadan o paylaşımı;

        Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “SGK, erkeklerin de artık dul maaşı alabileceğini duyurdu” iddiası manipülasyon içermektedir.

        2008 öncesi; SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı mevzuatında dul eş için erkek-kadın ayrımı olmayıp bu hususta yeni bir düzenleme bulunmamaktadır.

        SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı statülerinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun belirttiği koşulları sağlayan dul kadın veya erkek; evlenmemek şartıyla, çalışsa ya da emekli olsa dahi dul maaşı alabilmektedir.

        Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

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