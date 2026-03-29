        Haberler Gündem Güncel DMM'den "Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi satılıyor" iddialarına yanıt | Son dakika haberleri

        DMM'den “Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi satılıyor” iddialarına yanıt

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi satılıyor" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada, hastanenin özelleştirilmesinin söz konusu olmadığı ve kamu bünyesinde hizmet vermeye devam ettiği vurgulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 15:47 Güncelleme:
        DMM'den hastane satılma iddialarına yanıt
        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan "Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi satılıyor" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        AA'daki habere göre; DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya mecralarında paylaşılan "Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi satılıyor" şeklindeki iddiaların bağlamından koparılarak manipüle edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

        "İstanbul'un Kartal ilçesindeki Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin özelleştirilmesi veya satılması söz konusu değildir. Hastane, uzun yıllardır olduğu gibi kamu bünyesinde vatandaşlarımıza kesintisiz sağlık hizmeti vermeyi sürdürmektedir. İddialarda kullanılan görsel mevcutta hizmet veren hastane binası değildir. Vatandaşlarımızın, gerçek bağlamından koparılarak servis edilen ve kamu hizmetlerini hedef alan asılsız iddialara ve kasıtlı paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."

        ÖNERİLEN VİDEO

        İzmit'teki silahlı saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan emekli polis memurunun da hastanede yaşamını yitirmesiyle olayda ölenlerin sayısı 3'e çıktı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "Musk İran Savaşı'na ilişkin görüşmeye katıldı" iddiası
        "Musk İran Savaşı'na ilişkin görüşmeye katıldı" iddiası
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        Maduro'dan ilk mesaj!
        Maduro'dan ilk mesaj!
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        "Trump'ı durdurun!"
        "Trump'ı durdurun!"
        Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı!
        Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı!
        Maliye'den sıkı takip
        Maliye'den sıkı takip
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Konserde kavga çıktı
        Konserde kavga çıktı
        Halkbank KBSL'de final heyecanı HT Spor'da!
        Halkbank KBSL'de final heyecanı HT Spor'da!
        Kahkaha zinciri nasıl başlıyor?
        Kahkaha zinciri nasıl başlıyor?
        "Burcu'nun tarafındayım"
        "Burcu'nun tarafındayım"
        İtibar kaybediyorlar
        İtibar kaybediyorlar