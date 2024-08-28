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        Haberler Gündem Teyit DMM'den Metris Cezaevi'ndeki olaya ilişkin açıklama

        DMM'den Metris Cezaevi'ndeki olaya ilişkin açıklama

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Metris Cezaevi'nde herhangi bir yangın durumunun olmadığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 01:37 Güncelleme: 28.08.2024 - 01:44
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        DMM'den Metris Cezaevi'ndeki olaya ilişkin açıklama
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından Metris Cezaevi'ndeki olayla ilgili açıklama yapıldı.

        DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "İstanbul'un Esenler ilçesinde bulunan Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir mahkum yatağını ateşe vermiştir. Alevler yangına dönüşmeden personel tarafından kısa sürede söndürülmüş, ihtiyaten itfaiye çağrılmıştır. Metris Cezaevinde herhangi bir yangın durumu söz konusu olmadığı gibi olaydan etkilenen mahkum veya personel de olmamıştır."

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Metris Cezaevi
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        #Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
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