Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Teyit DMM: "MEB, tarikat ve cemaat vakıflarına bütçesinden para aktardı" iddiasını yalanladı

        DMM: "MEB, tarikat ve cemaat vakıflarına bütçesinden para aktardı" iddiasını yalanladı

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarikat ve cemaat vakıflarına, bütçesinden 5 milyar 895 milyon 926 bin lira aktardı." iddiasının doğru olmadığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 22:26 Güncelleme: 03.10.2024 - 22:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        MEB ile tarikat-cemaat ilişkisine yalanlama
        ABONE OL
        ABONE OL

        DMM'den yapılan açıklamada, temmuz ayında yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nda, "Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler" kapsamında 5 milyar 895 milyon 926 bin lira ödenek tahsis edildiğinin görüldüğü; bu tutarın, "tarikat ve cemaat vakıflarına aktarılan kaynak" olarak manipüle edilerek servis edildiğinin tespit edildiği vurgulandı.

        Haberlerde geçen "protokol imzalanarak kaynak aktarıldı" şeklindeki iddiaların dezenformasyon olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "STK'lar ile yapılan herhangi bir protokolde kaynak aktarımı söz konusu değildir. Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler kapsamındaki 5 milyar 895 milyon 926 bin liradan, 31 milyon 727 bin lira Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün Uluslararası Eğitim İş Birlikleri ve Yurtdışı Eğitim programına ait 'eğitim işbirlikleri' faaliyetleri kapsamında dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri kuruluşlara (UNESCO Türkiye Milli Komisyonu); 364 bin lira Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 'ortaöğretim' programına ait 'Mesleki ve Teknik Eğitime Yönelik Eğitim ve Öğretim Hizmetleri' faaliyetleri kapsamında Mesleki Yeterlilik Kurumu aidat ödemelerine; 161 milyon 835 bin lira, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 'yönetim ve destek' programına ait 'genel destek hizmetleri' faaliyetleri kapsamında memurların öğle yemeği giderlerine; 5 milyar 702 milyon lira ise Yüksek Öğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü Türkiye Maarif Vakfı Desteği faaliyetine ödenek olarak tahsis edilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar etmeyiniz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #DDM
        #MEB tarikat cemaat
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karşılaşma oynanıyor!
        Karşılaşma oynanıyor!
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        G.Saray'dan sürpriz puan kaybı!
        G.Saray'dan sürpriz puan kaybı!
        Okan Buruk ve Batshuayi'nin cezası belli oldu!
        Okan Buruk ve Batshuayi'nin cezası belli oldu!
        İsrail İran'ın petrol tesislerine mi saldıracak?
        İsrail İran'ın petrol tesislerine mi saldıracak?
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Tuzla'da polise ateş açtılar
        Tuzla'da polise ateş açtılar
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        3 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        3 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Süper Kupa'da şampiyon Fenerbahçe Opet
        Süper Kupa'da şampiyon Fenerbahçe Opet
        Boğazda iki gemi çarpıştı! Faciadan dönüldü
        Boğazda iki gemi çarpıştı! Faciadan dönüldü
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        İşletme müdürü, kadın çalışana kabusu yaşattı
        İşletme müdürü, kadın çalışana kabusu yaşattı
        Cem Garipoğlu'nun fethi kabir tutanağı!
        Cem Garipoğlu'nun fethi kabir tutanağı!
        "Alınacak mesafe var, sıkı duruş sürecek"
        "Alınacak mesafe var, sıkı duruş sürecek"
        Etik ve bilim arasındaki yasaklı deney!
        Etik ve bilim arasındaki yasaklı deney!
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı
        Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!