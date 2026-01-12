Habertürk
        Haberler Gündem DMM’den uyarı: Resmi nakit yardımlar kapıdan/elden yapılmaz, imza karşılığı verilmez

        DMM’den uyarı: Resmi nakit yardımlar kapıdan/elden yapılmaz, imza karşılığı verilmez

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kamu kurumlarının kıyafetlerini taklit eden kişilerin imza karşılığı kapıdan/elden nakdi destek verdiği iddialarının dolandırıcılık girişimi olduğunu bildirdi. Hiçbir nakdi sosyal yardımın bu şekilde yapılmadığını, tüm süreçlerin şeffaf ve resmi sistemler üzerinden yürütüldüğünü vurgulayan DMM, vatandaşları dikkatli olmaya ve şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaya çağırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 21:14 Güncelleme: 12.01.2026 - 21:14
        DMM'den 'nakit yardımı' açıklaması
        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), kamu kurumlarının kıyafetlerini taklit eden kişilerin vatandaşlara imza karşılığında elden maddi destek verdiği iddialarına ilişkin, "Hiçbir nakdi sosyal yardım veya destek ödemesi imza karşılığı kapıdan ya da elden yapılmamaktadır. Bu süreçler, ilgili kurumlar tarafından şeffaf, kayıtlı ve resmi sistemler üzerinden yürütülmektedir." uyarısında bulundu.

        DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında da yer alan, kamu kurumlarının kıyafetlerini taklit eden kişilerin vatandaşlara imza karşılığında elden maddi destek verdiği iddialarının dolandırıcılık girişimi olduğu belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Hiçbir nakdi sosyal yardım veya destek ödemesi imza karşılığı kapıdan ya da elden yapılmamaktadır. Bu süreçler, ilgili kurumlar tarafından şeffaf, kayıtlı ve resmi sistemler üzerinden yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın bu ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli ve duyarlı olmaları, şüpheli durumlarda derhal 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçmeleri önemle rica olunur."

        Kayıp olarak aranan kişinin cesedi havuz deposunda bulundu

        Tokat'ta günlerdir kendisinden haber alınamayan adamın öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet Büro ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alınan oğlu M.C., babasını öldürerek cansız bedenini sitenin ortak alanındaki havuzun altındaki depoya gömdüğünü itiraf etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        #DDM nakit yardım
        #haberler
