Doğa Koleji Bursluluk Sınavı’na başvuru için son 3 gün

Türkiye genelinde yoğun ilgi gören sınava, 4. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrenciler başvurabiliyor. Sınav takvimine göre 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri 10 Ocak’ta, 4, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri ise 11 Ocak’ta sınava girecek. Bursluluk Sınavı, Doğa Kolejinin Türkiye genelindeki tüm kampüslerinde eş zamanlı olarak uygulanacak. Sınava katılan öğrencilere Vitamin ve Raunt dijital eğitim desteği hediye edilecek.

Sınav sonuçları 500 puan üzerinden değerlendirilecek ve başarılı olan öğrenciler, sınava girdikleri kampüsün kontenjanları doğrultusunda %100’e varan burs kazanma imkânı elde edecek. Bursluluk Sınavı, öğrencilerin akademik başarılarını ölçmenin yanı sıra Doğa Kolejinin yenilikçi eğitim modeline dahil olma fırsatı sunuyor.

Çift dilli eğitim modeli, uluslararası akreditasyonları ve çağdaş eğitim yaklaşımıyla dikkat çeken Doğa Koleji, öğrencilerini yalnızca akademik alanda değil, küresel ölçekte donanımlı bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyor. Kurum, eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen uygulamalarıyla 2025–2026 eğitim-öğretim yılında da başarı odaklı çalışmalarını sürdürüyor.