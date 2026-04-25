        Haberler Gündem Eğitim Doğa Koleji öğrencileri Doğa BAP'ta geleceğin çözümlerini sahneye taşıdı

        Doğa Koleji öğrencileri Doğa BAP’ta geleceğin çözümlerini sahneye taşıdı

        Doğa Koleji tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Doğa Bilimsel Araştırma Projeleri (Doğa BAP) Öğrenci Konferansı'nda lise öğrencileri, "Toplum 5.0: İnsan, Teknoloji ve Sürdürülebilir Gelecek" temasıyla geliştirdikleri projeleri sundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Nisan 2026 - 14:13
        Doğa Koleji öğrencileri Doğa BAP'ta geleceğin çözümlerini sahneye taşıdı

        Doğa Kolejinin bilimsel araştırma kültürünü kurumsal düzeyde güçlendiren en önemli akademik organizasyonlarından biri olan 7. Uluslararası Doğa Bilimsel Araştırma Projeleri (Doğa BAP) Öğrenci Konferansı bu yıl Haliç Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi. Konferans, Türkiye’nin farklı kampüslerinden lise öğrencilerini bilimsel araştırma ve proje geliştirme süreçleri etrafında bir araya getirdi. Konferansa, Doğa Koleji Genel Müdürü Selim Genç başta olmak üzere Doğa Koleji yöneticileri, Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enes Eryarsoy, Haliç Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. N. Öykü İyigün ve akademisyenler katıldı.

        Öğrenciler, yıl boyunca üzerinde çalıştıkları projeleri sözlü bildiri ve poster sunumlarıyla paylaşarak bilimsel iletişim ve akademik sunum deneyimi kazandı. Konferansta toplam 64 proje değerlendirilirken; süreçte 52 danışman öğretmen ve 121 öğrenci aktif rol aldı.

        "BİLİM DOĞRU SORULARI SORMAYI ÖĞRENMEKTİR"

        Konferansın açılışında konuşan Doğa Koleji Genel Müdürü Selim Genç, bilimsel düşünmenin erken yaşta kazanılması gereken bir kültür olduğuna dikkat çekti: “Bilim, hazır cevapları ezberlemek değil; doğru soruları sormayı öğrenmektir. Bugün burada öğrencilerimiz yalnızca projelerini sunmuyor; aynı zamanda araştıran, sorgulayan ve çözüm üreten bireyler olduklarını ortaya koyuyorlar. Doğa Koleji olarak öğrencilerimizi yalnızca akademik başarıya değil; üretkenliğe ve toplumsal sorumluluğa hazırlıyoruz.”

        Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enes Eryarsoy ise bilimsel üretimin erken yaşta teşvik edilmesinin önemine dikkat çekti:

        “Bilimsel düşünme ve araştırma becerilerinin lise düzeyinde kazanılması, üniversite ve sonrasındaki akademik üretimin temelini oluşturur. Bu tür organizasyonlar, gençlerin yalnızca bilgi tüketen değil; bilgi üreten bireyler olarak yetişmesine önemli katkı sağlar.”

        TOPLUM 5.0 VİZYONU PROJELERE YANSIDI

        Bu yıl “Toplum 5.0: İnsan, Teknoloji ve Sürdürülebilir Gelecek” temasıyla gerçekleştirilen konferansta; yapay zekâ, sürdürülebilir enerji, çevre teknolojileri ve sağlık alanlarında geliştirilen projeler öne çıktı.

        Öğrencilerin projeleri, teknolojiyi insan odaklı ve toplumsal fayda perspektifiyle ele alması bakımından dikkat çekerken; disiplinler arası düşünme becerilerinin geliştiğini ortaya koydu.

        EN İYİ BİLDİRİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

        Konferans kapsamında bu yıl ilk kez kapsamlı şekilde uygulanan “En İyi Bildiri Ödülleri”, bilimsel niteliği ve toplumsal katkı potansiyeli yüksek projelere verildi.

        En İyi Bildiri Ödülleri’nde Birinci “Görünmeyen Ayak İzimiz: Dijital Dünyanın Karbon Bedeli” projesi ile Doğa Koleji İzmir Mavişehir 3 Kampüsü, İkinci “Bor Çekirdekli Yeni Bir Bileşiğin Antikanser Potansiyelinin In silico Yöntemlerle Değerlendirilmesi” projesi ile Doğa Koleji Sakarya Kampüsü, Üçüncü “Dünya Gözümüzün Önünde” projesi ile Doğa Koleji Halkalı Kampüsü oldu.

        Bu uygulama, öğrencilerin araştırma süreçlerinde derinleşmesini ve akademik kalite standartlarının yükselmesini teşvik eden önemli bir adım olarak öne çıktı.

        Konferans boyunca sunulan projeler, gençlerin ortaya koyduğu fikirlerin ve geliştirdiği çözümlerin yalnızca okul düzeyinde değil; ülkemizin bilimsel kapasitesi ve sürdürülebilir geleceği açısından da önemli bir potansiyel taşıdığını gösterdi.

