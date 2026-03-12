Doğa Koleji öğrencileri, İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu
Doğa Koleji öğrencileri, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Âkif Ersoy'u Anma Günü kapsamında İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu. Öğrencilerin gerçekleştirdiği bu anlamlı çalışma, milli marşımızın taşıdığı ortak değerleri ve birlik ruhunu güçlü bir şekilde yansıttı.
Anma programı kapsamında Doğa Koleji öğrencileri, İstiklal Marşı’nı işaret diliyle ifade ederek marşımızın anlam ve önemini farklı bir anlatım diliyle ortaya koydu.
Öğrencilerin sergilediği bu özel performans, İstiklal Marşı’nın toplumun her kesimini bir araya getiren ortak bir değer olduğunu bir kez daha hatırlattı ve izleyenlere anlamlı anlar yaşattı.
