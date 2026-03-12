Doğa Koleji öğrencileri, İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu

Anma programı kapsamında Doğa Koleji öğrencileri, İstiklal Marşı’nı işaret diliyle ifade ederek marşımızın anlam ve önemini farklı bir anlatım diliyle ortaya koydu.

Öğrencilerin sergilediği bu özel performans, İstiklal Marşı’nın toplumun her kesimini bir araya getiren ortak bir değer olduğunu bir kez daha hatırlattı ve izleyenlere anlamlı anlar yaşattı.