Doğa Koleji, yazma tutkusu olan öğrencilerini festivalde buluşturdu

Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce öğrenci, Doğa Koleji 8. Yaratıcı Yazarlık Festivali’nde edebiyat dünyasının önemli isimleriyle bir araya geldi. Doğa Koleji, çeyrek asırlık eğitim birikimini öğrencilerin üretim gücüyle buluşturmaya devam ediyor. Bu yıl 8.si düzenlenen Yaratıcı Yazarlık Festivali, Antalya’da yoğun katılımla ve “macera” temasıyla gerçekleştirildi.

Festival; yaratıcı düşünme, ifade becerisi ve edebî üretimi odağına alan kapsamlı içeriğiyle dikkat çekti. Festivalin içeriği, müfredatta yer alan atölye temelli öğrenme yaklaşımından beslenerek kurgulandı. Bu kapsamda Doğa Koleji, festival süresince öğrencilerin aktif katılım sağladığı çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirdi.

“YAZMAK, DÜŞÜNMENİN EN GÜÇLÜ BİÇİMLERİNDEN BİRİDİR”

Doğa Koleji Eğitim Yönetimi, festivale ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

“Yazmak, düşünmenin en güçlü biçimlerinden biridir. Öğrencilerimizin yalnızca bilgiye ulaşan değil; o bilgiyi anlamlandıran, yorumlayan ve ifade edebilen bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz. Yaratıcı Yazarlık Festivali, bu yaklaşımımızın sahaya yansıdığı güçlü örneklerden biridir. Öğrencilerimizin üretim süreçlerine aktif olarak katıldığı bu tür deneyimler, onların akademik gelişimlerinin yanı sıra öz güvenlerini ve ifade becerilerini kalıcı şekilde güçlendiriyor.”

EDEBİYAT DÜNYASININ ÖNEMLİ İSİMLERİ ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Festival kapsamında Almıla Aydın, Ömür Kurt, Dr. Nilay Yılmaz, Koray Avcı Çakman, Eda Albayrak, Göktuğ Canbaba, Renan Özdemir ve Uğur Önver öğrencilerle bir araya geldi. Yazarlar, kendi yazarlık yolculuklarını ve üretim süreçlerini paylaşırken öğrencilerle birebir etkileşim kurarak onların yaratıcı yazarlık becerilerinin gelişimine katkı sağladı.

DOĞA KOLEJİNDEN EĞİTİMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARIYA GÜÇLÜ KATKI

Festival, Doğa Kolejinin merkezî kalite standartları doğrultusunda yürüttüğü ve öğrencilerin akademik gelişimini üretim becerileriyle destekleyen uygulamalarının güçlü bir yansıması olarak öne çıkıyor.

ATÖLYE TEMELLİ EĞİTİM MODELİYLE ÜRETİM ODAKLI DENEYİM

Festival süresince düzenlenen atölye çalışmalarında öğrenciler; kurgu oluşturma, karakter geliştirme, hikâye akışı kurma ve yaratıcı ifade teknikleri gibi başlıklarda uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdi. Doğa Fark dersleri kapsamında yürütülen Yazma Atölyesi de bu sürecin önemli bir parçası olarak öne çıkarken festivalde gerçekleştirilen çalışmalar bu üretim deneyiminin devamı niteliğinde kurgulandı. Festival, sertifika töreniyle sona erdi.