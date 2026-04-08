Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Doğa Koleji, yazma tutkusu olan öğrencilerini festivalde buluşturdu | Son dakika haberleri

        Doğa Koleji, yazma tutkusu olan öğrencilerini festivalde buluşturdu

        Türkiye'nin dört bir yanından öğrenciler, Antalya'da düzenlenen 8. Doğa Koleji Yaratıcı Yazarlık Festivali'nde edebiyat dünyasının önemli isimleriyle buluştu. Festival, öğrencilerin yaratıcı düşünme ve yazma becerilerini geliştirmeye odaklanan atölye çalışmalarıyla yoğun katılımla gerçekleştirildi. Program, sertifika töreniyle sona ererken, öğrencilerin üretim odaklı deneyim kazanması ve ifade becerilerini güçlendirmesi sağlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2026 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yazma tutkusu olan öğrenciler buluştu

        Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce öğrenci, Doğa Koleji 8. Yaratıcı Yazarlık Festivali’nde edebiyat dünyasının önemli isimleriyle bir araya geldi. Doğa Koleji, çeyrek asırlık eğitim birikimini öğrencilerin üretim gücüyle buluşturmaya devam ediyor. Bu yıl 8.si düzenlenen Yaratıcı Yazarlık Festivali, Antalya’da yoğun katılımla ve “macera” temasıyla gerçekleştirildi.

        Festival; yaratıcı düşünme, ifade becerisi ve edebî üretimi odağına alan kapsamlı içeriğiyle dikkat çekti. Festivalin içeriği, müfredatta yer alan atölye temelli öğrenme yaklaşımından beslenerek kurgulandı. Bu kapsamda Doğa Koleji, festival süresince öğrencilerin aktif katılım sağladığı çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirdi.

        “YAZMAK, DÜŞÜNMENİN EN GÜÇLÜ BİÇİMLERİNDEN BİRİDİR”

        Doğa Koleji Eğitim Yönetimi, festivale ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

        “Yazmak, düşünmenin en güçlü biçimlerinden biridir. Öğrencilerimizin yalnızca bilgiye ulaşan değil; o bilgiyi anlamlandıran, yorumlayan ve ifade edebilen bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz. Yaratıcı Yazarlık Festivali, bu yaklaşımımızın sahaya yansıdığı güçlü örneklerden biridir. Öğrencilerimizin üretim süreçlerine aktif olarak katıldığı bu tür deneyimler, onların akademik gelişimlerinin yanı sıra öz güvenlerini ve ifade becerilerini kalıcı şekilde güçlendiriyor.”

        EDEBİYAT DÜNYASININ ÖNEMLİ İSİMLERİ ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

        Festival kapsamında Almıla Aydın, Ömür Kurt, Dr. Nilay Yılmaz, Koray Avcı Çakman, Eda Albayrak, Göktuğ Canbaba, Renan Özdemir ve Uğur Önver öğrencilerle bir araya geldi. Yazarlar, kendi yazarlık yolculuklarını ve üretim süreçlerini paylaşırken öğrencilerle birebir etkileşim kurarak onların yaratıcı yazarlık becerilerinin gelişimine katkı sağladı.

        DOĞA KOLEJİNDEN EĞİTİMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARIYA GÜÇLÜ KATKI

        Festival, Doğa Kolejinin merkezî kalite standartları doğrultusunda yürüttüğü ve öğrencilerin akademik gelişimini üretim becerileriyle destekleyen uygulamalarının güçlü bir yansıması olarak öne çıkıyor.

        ATÖLYE TEMELLİ EĞİTİM MODELİYLE ÜRETİM ODAKLI DENEYİM

        Festival süresince düzenlenen atölye çalışmalarında öğrenciler; kurgu oluşturma, karakter geliştirme, hikâye akışı kurma ve yaratıcı ifade teknikleri gibi başlıklarda uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdi. Doğa Fark dersleri kapsamında yürütülen Yazma Atölyesi de bu sürecin önemli bir parçası olarak öne çıkarken festivalde gerçekleştirilen çalışmalar bu üretim deneyiminin devamı niteliğinde kurgulandı. Festival, sertifika töreniyle sona erdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eşini öldürüp parçaladı: Attığı çöp kutusunu gösterdi

        BURSA'da emekli polis memuru eşi Ali Fuat Uzunoğlu'nu (77) öldürdükten sonra cesedini satır ve bıçakla 15 parçaya ayırarak çöp kutularına atan Adalet Uzunoğlu'na (69) tutuklanmadan bir gün önce keşif yaptırıldığı ortaya çıktı. Ceset parçalarını çöp kutularına nasıl attığını anlatan Uzunoğlu'nun o gö...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        Vance'ten İran sürecine hem övgü hem de tehdit
        Vance'ten İran sürecine hem övgü hem de tehdit
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Dubai'de satışları savaş vurdu
        Dubai'de satışları savaş vurdu
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        PFDK sevkleri açıklandı!
        PFDK sevkleri açıklandı!
        Taciz davasının mağduru Tuana’nın öldüğü kazada bilirkişi raporu çıktı
        Taciz davasının mağduru Tuana’nın öldüğü kazada bilirkişi raporu çıktı
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Yolun altından çıkarıldı! Cam kaplamayla korunacak
        Yolun altından çıkarıldı! Cam kaplamayla korunacak
        Son dakikalarda hayat buluyor!
        Son dakikalarda hayat buluyor!
        Yargıtay'dan emsal karar
        Yargıtay'dan emsal karar
        "Ben daha güzelim"
        "Ben daha güzelim"
        Tam değişken fon zamanı
        Tam değişken fon zamanı