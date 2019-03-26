Doğa'nın aslanı sahaya çıktı

23 Mart Cumartesi Günü Galatasaray Doğa Sigorta - Beşiktaş Sompo Japan maçı adeta bir festival havasında geçti. Ev sahibi takım Galatasaray Doğa Sigorta’nın 93 -87 sonuçla kazandığı maç, bir spor müsabakası olmanın yanı sıra seyirciler için eğlenceli anlara da sahne oldu. Doğa Sigorta’nın, Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı için özel olarak hazırladığı maskotu Aslan Doğa ilk kez sahaya çıktı. Sahadaki neşeli görüntüleri kadar, tribünlerde gezintisi de büyük coşku yarattı. Her yaştan herkesin fotoğraf çekmek için sıraya girdiği Aslan Doğa tüm taraftarların kalbini fethetti. Doğa Sigorta taraftarlara dağıttığı özel hediyeler ile de güne renk kattı. Sarı Kırmızı Galatasaray Doğa Sigorta atkıları tüm taraftarların boynunda yerini aldı. Doğa Sigorta üst yönetimi, çalışanları ve aileleri de takımlarını sahada yalnız bırakmadılar, tribünlerdeki coşkuya katıldılar. Sporun ve eğlencenin bir arada olduğu bu özel derbinin galibi Doğa Sigorta Galatasaray üst üste 3.galibiyetini yaşadı.