Doğa Rutkay: Beni beğenmiyorlar sanırım

Geçtiğimiz senelerde Kerimcan Kamal ile dünyaevine giren Doğa Rutkay, sosyal medya hesabından kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle yanıt verdi. Rutkay, bir takipçisinin; ‘Sapık kadınlar mesaj attığında ne yapıyorsun?’ sorusuna, "Bu zamana kadar hiç sapıkça mesajlar almadım. Beni beğenmiyorlar sanırım" yanıtını verdi