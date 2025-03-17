Doğa Rutkay'dan Şinasi Yurtsever sözleri: İzlediğimde çok fena oldum

Mide kanseriyle mücadele eden oyuncu Şinasi Yurtsever, 13 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Şinasi Yurtsever'in, 2018'de Bloomberg HT'de yayınlanan, "Doğa Rutkay'la Her Şey Bu Masada" programındaki görüntüleri izleyenleri duygulandırdı.

Görüntülerde, Doğa Rutkay Kamal'ın, Yurtsever'in yeni filmi 'Arapsaçı'ndan bahsederken, Şinasi Yurtsever'e; "Son filmin" dediği anlar yer alıyor. Yurtsever ise bu sözlerin üzerine, esprili bir şekilde; "Son filmin derken? Ölüyor muyum? En son Doğa Rutkay'ın programına katıldı, bakın rahmetli orada ne demişti? Haberlerde hep buradan görüntüler kullanacak" diyerek yanıt veriyor. Rutkay da, gülerek; "Tamam uzatma Allah, korusun. En son çektiğin film diyelim o zaman" ifadesini kullanıyor.