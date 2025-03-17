Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Doğa Rutkay'dan Şinasi Yurtsever sözleri: İzlediğimde çok fena oldum

        Doğa Rutkay'dan Şinasi Yurtsever sözleri: İzlediğimde çok fena oldum

        Geçtiğimiz perşembe günü vefat eden Şinasi Yurtsever'in, 2018'de Bloomberg HT'de yayınlanan "Doğa Rutkay'la Her Şey Bu Masada" katıldığı programdaki sözleri gündem oldu. Yurtsever'in vefatı sonrası görüntüleri izleyen Doğa Rutkay Kamal; "Çok fena oldum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 09:59 Güncelleme: 17.03.2025 - 10:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İzlediğimde çok fena oldum"
        ABONE OL

        Mide kanseriyle mücadele eden oyuncu Şinasi Yurtsever, 13 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

        Şinasi Yurtsever'in, 2018'de Bloomberg HT'de yayınlanan, "Doğa Rutkay'la Her Şey Bu Masada" programındaki görüntüleri izleyenleri duygulandırdı.

        Görüntülerde, Doğa Rutkay Kamal'ın, Yurtsever'in yeni filmi 'Arapsaçı'ndan bahsederken, Şinasi Yurtsever'e; "Son filmin" dediği anlar yer alıyor. Yurtsever ise bu sözlerin üzerine, esprili bir şekilde; "Son filmin derken? Ölüyor muyum? En son Doğa Rutkay'ın programına katıldı, bakın rahmetli orada ne demişti? Haberlerde hep buradan görüntüler kullanacak" diyerek yanıt veriyor. Rutkay da, gülerek; "Tamam uzatma Allah, korusun. En son çektiğin film diyelim o zaman" ifadesini kullanıyor.

        REKLAM

        Görüntülerin sosyal medya hızla yayılmasının ardından Doğa Rutkay Kamal, X hesabından bir açıklama yaptı. Rutkay Kamal; "Yıl 2018. Ben 7 aylık hamileyim ikizlere... Yorgun ve halsizim. Kırmadı geldi, enerjisiyle moral verdi bana, o anı çok net anımsıyorum… Yayın öncesi ve sonrası bol bol konuşmuştuk... İlk kez tanışmıştık... İzlediğimde çok fena oldum" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #doğa rutkay
        #Şinasi Yurtsever
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki kuzen sosyal medyada küfürleşti... 'Kuş dolabı' cinneti!
        İki kuzen sosyal medyada küfürleşti... 'Kuş dolabı' cinneti!
        ABD'nin sınır dışı ettiği çete üyeleri El Salvador'a geldi
        ABD'nin sınır dışı ettiği çete üyeleri El Salvador'a geldi
        17 yaşındaki genç öldürüldü! Borç kavgası 'kanlı' bitti!
        17 yaşındaki genç öldürüldü! Borç kavgası 'kanlı' bitti!
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Uyuşturucu ve fuhuşa zorlandı! Nesrin'in hayatını kararttılar!
        Uyuşturucu ve fuhuşa zorlandı! Nesrin'in hayatını kararttılar!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Dizi aşkı gerçek oldu
        Dizi aşkı gerçek oldu
        Mourinho'dan şampiyonluk sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan şampiyonluk sorusuna yanıt!
        "Babası biliyor mu bilmiyorum"
        "Babası biliyor mu bilmiyorum"
        Tartıştığı kocasını tabancayla öldürdü
        Tartıştığı kocasını tabancayla öldürdü
        Zeynep daha 8 yaşındaydı... Öldüren bisiklet!
        Zeynep daha 8 yaşındaydı... Öldüren bisiklet!
        Nedir bu katarsis?
        Nedir bu katarsis?
        Araç fiyatlarında artış uyarısı
        Araç fiyatlarında artış uyarısı
        Kuvvetli sağanak ve lodos etkili olacak! Sıcaklıklar düşüyor
        Kuvvetli sağanak ve lodos etkili olacak! Sıcaklıklar düşüyor
        Trump: Yarın Putin ile konuşacağım
        Trump: Yarın Putin ile konuşacağım
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!