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Doğa Rutkay Kamal: Beğenmişim almışım

Kerimcan Kamal, muhabirlere, “Cilt bakımına gidiyoruz” açıklamasını yapan eşi Doğa Rutkay Kamal'a, “Erkeklerin de hakkı var böyle şeylere... Kadınlar da yanlarında bakımlı erkek ister” ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu ise "Ben memnunun. Beğenmişim almışım... Bana göre bir sıkıntı yok” dedi

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  • Doğa Rutkay Kamal: Beğenmişim almışım - Günün magazin haberleri

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Doğa Rutkay Kamal ile eşi Kerimcan Kamal, Nişantaşı’nda görüntülendi. Bir mağazadan çıkan ikili, muhabirlerin sorularını yanıtladı.
  • Doğa Rutkay Kamal: Beğenmişim almışım - Günün magazin haberleri

    "BEĞENMİŞİM ALMIŞIM"

    “Cilt bakımına gidiyoruz” diyerek sözlerine başlayan Doğa Rutkay Kamal’a, eşi Kerimcan Kamal, “Erkeklerin de hakkı var böyle şeylere... Kadınlar da yanlarında bakımlı erkek ister” sözleriyle karşılık verdi.

    Rutkay’a eşinin sözleri sorulunca, "Ben memnunun. Beğenmişim almışım... Bana göre bir sıkıntı yok” ifadeleriyle yanıt verdi.
  • Doğa Rutkay Kamal: Beğenmişim almışım - Günün magazin haberleri

    "BİZİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR GURUR"

    Doğa Rutkay Kamal, 76'ncı Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan’ın 'Kuru Otlar Üstüne' filmiyle 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünün sahibi olan Merve Dizdar ile gurur duyduğunu söyledi.

    Konuyla alakalı konuşan Doğa Rutkay Kamal, "Yıllar önce Nurgül Yeşilçay gittiğinde hiç tanımadığım halde çok duygulanarak, Cem Özer’den ulaşıp, aramıştım. 'Seninle çok onur duyuyorum, gurur duyuyorum' demiştim. Aynısını Merve’ye de yaptım. Bizim için çok büyük bir gurur. Onu giymiş, bunu giymiş kimin umurunda... O kıyafeti 'Özellikle bunu giyeyim' diye seçmemiştir. O zaten bir defilenin tasarımı... Onun için öyle bir tercihte bulunulmuştur. Onun dışında öyle güzelliği vardı ki açıkçası elbiseyi görmedim. Merve’nin oraya çıkması mutluluk verici. Zaten hepimiz Nuri Bilge Ceylan hayranıyız. Yıllardır bizi temsil ediyor. Bizden bir oyuncu arkadaşımızı gidip, bizi temsil edip, ödül alması mutluluk veriyor” diye konuştu.
  • Doğa Rutkay Kamal: Beğenmişim almışım - Günün magazin haberleri

    Yaz planları sorulan ikili, “Biz klasik Çeşme - Alaçatı hattı... Şimdi bir de Urla hattımız açıldı. Oralardayız” açıklamasında bulundu.

Haberi Hazırlayan : Şevval Yılmaz
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