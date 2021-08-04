Doğa Rutkay Kamal: Evlatlarıma bu kahramanları anlatacağım

"Evlatlarıma bu kahramanları anlatacağım" 0:00 / 0:00

İHA

Türkiye'de art arda çıkan orman yangınlarının birçoğu kontrol altına alınırken, bazı bölgelerde yangınlarla mücadele aralıksız olarak sürüyor. Ünlü isimler de üzüntülerini ve dualarını sosyal medya hesaplarından dile getirmeyi ihmal etmiyor. O isimlerden biri de oyuncu Doğa Rutkay Kamal.

Ünlü oyuncu, Adana'da nöbet sırasında kalp krizi geçirerek, hayatını kaybeden 46 yaşındaki itfaiye eri Mustafa Kılınç'ın fotoğrafını paylaştı. Instagram hesabından Kılınç'ın fotoğrafını yayınlayan Doğa Rutkay Kamal, duygusal bir mesaj kaleme aldı.

"EVLATLARIMA BU KAHRAMANLARI ANLATACAĞIM"

Kamal, gönderisinde, "Evlatlarımın en heyecan duyduğu, en görmek istediği, hiç görmedikleri halde hayran oldukları bir kurumdu İtfaiye! Sanırım okuduğum kitaplarda, kahramanlıklarıyla anlattığım hikayelerde hep hoşlarına gitmişti... Takip edenlerim bilir; yakın zamanda onları alıp Kemerburgaz İtfaiyesi'ne götürmüş, tanıştırmıştık hatta… Şimdi gel gör ki, o kahramanlarımızdan acı haberler geliyor… Kalbine yenilen 17 yıllık itfaiye eri, henüz 46 yaşında Mustafa Kılınç… Görevinin başında kalp krizi geçiriyor… Ne büyük bir acı… Şimdi gel de anlat evlatlarına! 'Yandı ülken' de! 'Vatanın yandı' de! 'Kahramanlar can verdi vatanı yaşatmak için' de! Ama evlatlarıma bu kahramanları anlatacağım... Tek tek hatırlatacağım... Onlara iyi, merhametli ve vicdanlı insan olmayı ve çok sevdikleri erler gibi olma hissini, her türlü olumsuzluğa rağmen yüreklerinde bu duyguyu taşımalarını sağlayacağım. Çok üzgünüm, çok... Allah rahmet eylesin... Ailesine, sevenlerine, yakınlarına sabırlar dilerim...Ve şükranlarımı sunarım... Mustafa Kılınç ve nezdinde nice uykusuz, susuz, aç bitap ormanlarımızın ateşini söndürmek için çabalayan tüm emekçilere..." ifadelerine yer verdi.

İKİ ÇOCUK ANNESİ

SHOW TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show'un oyuncusu Doğa Rutkay Kamal, 2014 yılında Kerimcan Kamal ile evlenmişti. Mutlu birliktelikleri süren çift, 2018'de ikiz bebekleri Piraye ile Rutkay Kerim'i kucaklarına almıştı.