Doğa Rutkay Kamal: Kerimcan ile 5 yıl daha büyüdük
Mutlu bir evlilik sürdüren Doğa Rutkay - Kerimcan Kamal çiftinin ikiz çocukları Piraye ile Rutkay Kerim, 5'inci yaşına girdi. Çocuklarının doğum gününü kutlayan ünlü oyuncu, "Sevgiye, huzura ve şefkate bağlı bizim evin tüm halatları. Şükür bu duygularla 5'inci yaşa girdi evlatlar. Biz de Kerimcan ile beş yıl daha büyüdük; akıllandık, huzurlandık, sabırlandık. Biz onları değil onlar bizi büyüttü" ifadelerini kullandı
SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'un oyuncusu Doğa Rutkay Kamal, Kerimcan Kamal ile 2014'te nikâh masasına oturmuştu. Çift, 2018'de ikiz çocukları Piraye ile Rutkay Kerim'i kucaklarına almıştı.
Mutlu bir evlilik sürdüren Doğa Rutkay Kamal ile Kerimacan Kamal'ın ikiz çocukları Piraye ile Rutkay Karim 5'inci yaşına girdi.
Çocuklarının doğum gününü kutlayan Doğa Rutkay ile Kerimcan Kamal, aile arasında kutladı.
"TÜM EVLATLARIMIZ GÜZEL GÜNLER GÖRSÜN"
Doğa Rutkay Kamal, ailece çekildikleri bu fotoğrafı "Yuvama yeniden ıssız ada misali düşsem isteyeceğim üç şey; sevgi, huzur, mutluluk... Ne dün ne bugün ne yarın fazlasında hiç gözüm olmadı. Sevgiye, huzura ve şefkate bağlı bizim evin tüm halatları. Şükür bu duygularla 5'inci yaşa girdi evlatlar. Biz de Kerimcan ile beş yıl daha büyüdük; akıllandık, huzurlandık, sabırlandık. Biz onları değil onlar bizi büyüttü. Binlerce şükür, binlerce minnetle yaşadım sabahtan beri tüm günü. Avuç içi kadar mutluluğun yettiği günlerimiz olsun. Tüm evlatlarımız güzel günler görsün" sözleriyle yayımladı.
"EVLENMEK BENİM İÇİN ZİNCİRE VURULMAKTI"
Öte yandan Doğa Rutkay Kamal, daha önce "Kerimcan'ı görene kadar evlilik hissi bana hiç gelmemişti" demişti. Ünlü oyuncu, "Lise 2'den beri kendi evinde yaşayan biri olarak, evlenmek benim için büyük bir zincire vurulmaktı" ifadelerini kullanmıştı.
"KAFAMDA HİÇ 'ÇOCUK' DÜŞÜNCESİ YOKTU"
Doğa Rutkay, "Aşkımız başladığında kafamda hiç çocuk düşüncesi yoktu. Zaten çiftlere, bebek baskısı yapmak bana göre terör ama Kerimcan 'Sen artık anne olmalısın’ deyince, kendimi emzirirken hayal ettim ve 2-3 ay sonra hamile kaldım" şeklinde konuşmuştu.
"ANNEM VE BABAMA MİNNETTAR KALACAĞIM"
İşte Rutkay'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar:
* Flört konusunda çok şanslıydım. Genç kızlığımın keyfini yaşadım.
* Ömrümün sonuna kadar annem Nuran Duru ve babam Rutkay Aziz'e minnettar kalacağım. Çünkü iyi bir evlilik yapabilmemin, eşime olan düşkünlüğümün tüm sebebi annem... Öfke dolu bir kız yetiştirmedi.
"BAŞININ ETİNİ YEMEM"
* Çocuk yaşımda yaralar nasıl sarılır annemden öğrendim. Dolayısıyla felaketler beni deviremedi. Fırtınayı nasıl yöneteceğimi çok iyi biliyorum.
* Kerimcan’a dair yaşanan olumsuz şeyleri bir daha hatırlamam. Konuşur ve üzerini kapatırız. Sonra dırdır edip, başının etini yemem.
"EVİMİZDE TEKNOLOJİ YASAK"
Doğa Rutkay, ikizleri Rutkay Kerim ve Piraye'yi geleneksel yollarla büyüttüğünü dile getirmişti.
Oyuncu, "Onlarla geçirdiğim vakit çok kıymetli ve elime ne telefon, ne de başka bir şey alıyorum. Zaten evimizde teknoloji yasak. Biz nasıl büyüdüysek, anneannem bana ne öğrettiyse, aynılarını yapıyorum" ifadelerini kullanmıştı.