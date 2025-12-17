Habertürk
Habertürk
        Doğa Rutkay Kamal, Oytun Erbaş'a tepki gösterdi

        Doğa Rutkay Kamal, Oytun Erbaş’a tepki gösterdi

        Ünlü oyuncu Doğa Rutkay Kamal, Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın çalışan annelere yönelik sözlerine tepki gösterdi; "İyi annelik evde olmak değil, duygusal olarak orada olmaktır"

        Giriş: 17.12.2025 - 20:59 Güncelleme: 17.12.2025 - 20:59
        Oytun Erbaş'a tepki gösterdi
        Prof. Dr. Oytun Erbaş, katıldığı programda kullandığı ifadelerle gündeme geldi. Erbaş, programda "Annelerin ev hanımı olması gerekiyor. Çalışan annelerin çocukları başarılı olamaz. Çocuğunuzun başarılı olmasını istiyorsanız çalışmayacaksınız" cümlesini sarf etti.

        Bu açıklamaya oyuncu Doğa Rutkay Kamal, tepki gösterdi.

        Doğa Rutkay Kamal, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Bir çocuğun başarılı olup olmaması, annenin çalışıp çalışmamasına değil; sevgiyle kurulan bağa, güven duygusuna, sınırların ve desteğin varlığına bağlıdır. Çalışan anneler ise çocuklarına sorumluluk almayı öğretir, özgüven ve bağımsızlık duygusunu güçlendirir; emek vermenin, üretmenin ve ayakta durmanın ne demek olduğunu yaşayarak gösterir."

        Doğa Rutkay Kamal, sözlerine şöyle devam etti; "Üstelik çocuklar için en güçlü rol model, kendi hayatını kurabilen, mutlu ve dengeli bir ebeveyndir. Hem üreten hem anneliğini sevgiyle yapan kadınların çocukları 'eksik' değil, çoğu zaman hayata daha hazırlıklı olur, kanımca." ifadelerini kullandı.

        Ünlü oyuncu açıklamalarını şu sözlerle noktaladı; "Kısacası 'uzman?' beyefendi İyi annelik, sadece evde olmak değil, duygusal olarak orada olmaktır."

        Fotoğraflar: Instagram, AA

