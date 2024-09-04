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        Haberler Magazin Doğa Rutkay ve Kerimcan Kamal'dan 10'uncu yıl kutlaması

        Doğa Rutkay ve Kerimcan Kamal'dan 10'uncu yıl kutlaması

        Doğa Rutkay ve Kerimcan Kamal, 10'uncu evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesaplarında paylaştıkları karelerle kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2024 - 17:02 Güncelleme: 04.09.2024 - 17:02
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        SHOW TV'de yayımlanan 'Güldür Güldür Show'ın oyuncularından Doğa Rutkay Kamal, 2014'te hayatını birleştirdiği ve iki çocuğunun babası Kerimcan Kamal ile 10'uncu evlilik yıl dönümlerini kutladı.

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        Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında sahil kenarında eşiyle el ele tutuştuğu, çocukları ve arkadaşlarının da yer aldığı kareleri paylaştı.

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        Rutkay, yaptığı o paylaşımda; "Enfes günlerin enfes insanları vardır" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

        #doğa rutkay
        #Kerimcan Kamal
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