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'Doğa ve İnsan' temalı sergi

İyilik İçin Sanat Derneği, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı’nda “Doğa ve İnsan” teması ile düzenlediği sergiyi sanatseverlerle buluşturdu.

'Doğa ve İnsan' temalı sergi
HABERTURK.COM

Evrensel bir değer olan sanatın daha geniş kitlelere yayılması amacıyla faaliyetlerini sürdüren İyilik İçin Sanat Derneği, ArtContact İstanbul kapsamında “Doğa ve İnsan” sergisi düzenliyor. Hicran Aksöz küratörlüğünde 18 sanatçının 25 eserinden oluşan sergi, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde 31 Mayıs’ta gerçekleştirilen ön gösterim ile A-11 numaralı stantta sanatseverlerle buluştu.

İyilik İçin Sanat Derneği’ne “Kurum Onur Ödülü”

ArtContact İstanbul kapsamında her yıl geleneksel olarak verilen “Kurum Onur Ödülü”ne İyilik İçin Sanat Derneği layık görüldü. İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt, dernek adına ödülü Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın elinden aldı.

Fuar ile ilgili düşüncelerini ifade eden İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt, “İyilik İçin Sanat Derneği olarak, ArtContact İstanbul’da yer almaktan ve bu anlamlı ödüle layık görülmekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Çağdaş sanatımızın gelişimi için sanatçıların yanı sıra kurumların ve sanatseverlerin de rolü oldukça önemli. Katıldığımız sergiler ve fuarlarda, derneğimizin faaliyetlerine ve projelerimizde üretilen çağdaş sanat eserlerine gösterilen ilgi bizlere motivasyon kaynağı oluyor” dedi.

“Doğa’dan Esinlenen Sergi”

İyilik İçin Sanat Derneği’nin ArtContact İstanbul kapsamında “Doğa ve İnsan” teması ile gerçekleştirdiği sergi, doğa ile insanın birbirlerini etkileme biçimleriyle ilgileniyor. Aynı zamanda doğal ortamlarla insan eylemliliği ve insan elinden çıkma yapılar arasındaki kesişen alanları ele alan sergi, insan ve insan olmayan varlıklar arasındaki geniş bağlantılar üzerine düşünme olanağı sağlıyor. Sergide, ortak anlatıların, bireysel deneyimlerin ve kolektif bilinçdışının şekillendirdiği çok katmanlı bir inşa olan insan-doğa ilişkili fikir, aynı zamanda insani korkuları ve arzuları da yansıtıyor.

“Doğa ve İnsan” sergisinde eserleri yer alan sanatçılar şu şekilde:

Alla Güner, Asiye Yüce, Devran Ablay, Elvan Akcan Güven, Emel Ezal, Emine Büyükbaş, Fatih Şimşek, Felek Cuci, Gökhan Topbaş, Hicret Ayaz İpek, Loya Kader Öztürkmen, Nida Erdoğan, Özge Günaydın, Sefer Tan, Serap Can, Tolga Turan, Yonca Karaaslan ve Zeynep Yazıcı

İyilik İçin Sanat Derneği’nin “Doğa ve İnsan” temalı sergisi 1 – 4 Haziran tarihleri arasında görülebilir. Sergi, aynı zamanda dijital olarak www.iyilikicinsanat.org web sitesinden de takip edilebiliyor.

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