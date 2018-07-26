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Doğadaki malzemelerden 'Hobbit evi' yaptı

26.07.2018 - 10:37 | Güncelleme: HABERTURK.COM

YouTube'da kanalı olan bir genç, sadece doğadaki malzemeleri kullanarak Yüzüklerin Efendisi filmindeki 'Hobbit' evini inşa etti

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    YouTube'da kanalı olan genç bir adam, Yüzüklerin Efendisi filmindeki 'Hobbit' evlerine özendi. 

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    Genç adam sadece doğadaki malzemeleri kullanarak Hobbit evi inşa etti. 

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    YouTuber'ın Hobbit evini inşa etme aşamaları kameralara böyle yansıdı...

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