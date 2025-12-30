Habertürk
Habertürk
        Doğal gaz bağlantı ve hizmet bedelleri belirlendi - Enerji Haberleri

        Doğal gaz bağlantı ve hizmet bedelleri belirlendi

        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırlarını tespit etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 10:20 Güncelleme: 30.12.2025 - 10:20
        Doğal gaz bağlantı ve hizmet bedelleri belirlendi
        EPDK'nin konuyla ilgili kurul kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

        Buna göre, doğal gaz dağıtım şirketlerinin 2026 yılı için uygulayacağı abone bağlantı bedelinde üst sınır 8 bin 66 lira olacak.

        İlave abone bağlantı bedeli 100 metrekare için 7 bin 16 lira, bağlantı kontrol ve onay bedeli ilk 100 metre için 4 bin 549 lira olarak belirlendi.

        Ön ödemeli sayaç değişim bedeli 2 bin 136 lira, sayaç açma kapama bedeli 206 lira olacak. İç tesisat işlem bedeli ise 121 lira ile 2 bin 776 lira arasında değişecek.

        Karar, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.

        Şişli'de makas atan sürücü bariyerlere çarptı; alev alan aracın motoru yola fırladı

        Şişli-Mecidiyeköy mevkii D-100 Karayolu'nda makas atan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille bariyerlere çarptı. Araç bir anda alev alırken, patlama meydana gelen motor yola fırladı. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

