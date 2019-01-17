Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerinden yapılan derlemeye göre, geçen yıl Türkiye'de 293 milyar 779 milyon 208 bin kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleşti. 2017'de ise toplam elektrik üretimi 290 milyar 546 milyon 214 bin kilovatsaat olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin elektrik üretiminde doğal gazın payı 2016'da yüzde 32,5 ile son yılların en düşük seviyesine gerilemişti. Elektrik üretiminde doğal gazın en düşük paya sahip olduğu yıl ise yüzde 31,2 ile 1999 olmuştu.

Elektrik üretiminde 2017'de yüzde 37 olan doğal gazın payı, geçen yıl yüzde 30,6'ya gerileyerek son 20 yılın en düşük seviyesini gördü. Geçen yıl elektrik santrallerinde doğal gazdan toplam 90 milyar 87 milyon 812 bin kilovatsaat elektrik üretildi.

Geçen yıl doğal gazdan elektrik üretiminin en yüksek olduğu ay 10 milyar 500 milyon kilovatsaat ile temmuz, en düşük olduğu ay ise 5 milyar 700 milyon kilovatsaat ile mayıs oldu.

ÜRETİMDE KÖMÜRÜN PAYI DA ARTTI

Elektrik üretiminde kömürün payı 2017'de yüzde 33 iken, bu oran geçen yıl yüzde 38'e yükseldi. Böylece kömürden 111 milyar 819 milyon 642 bin kilovatsaatlik elektrik üretildi.

Yenilenebilir kaynaklar içinde öne çıkan rüzgar enerjisinin üretimdeki payı da geçen yıl yüzde 6'dan yüzde 6,75'e çıktı. Rüzgardan 2018'de üretilen elektrik miktarı 19 milyar 757 milyon 228 bin kilovatsaat oldu.

Hidroelektrik enerjiden üretim ise yüzde 20,19'dan yüzde 20,32'ye yükseldi. Hidroelektrik santrallerden elektrik üretimi ise 59 milyar 718 milyon 735 kilovatsaat olarak kaydedildi.

Geçen yılki elektrik üretiminin geriye kalan yaklaşık yüzde 4'ü ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle enerjisinden karşılandı.



