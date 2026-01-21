Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Doğal yaşam parkının ilk yavrusu aksis geyiği

        Antalya Doğal Yaşam Parkı'nın 2026'da ilk yavrusu: Aksis geyiği

        Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda 2026 yılının ilk yavrusu dünyaya geldi. Parkın hassas türlerinden olan aksis (benekli) geyiğin yavrusu, 11 Ocak günü doğdu. Parkta görevli Hakan Savurdan, "Doğal Yaşam Parkı'nın ilk yavrusu olması sebebiyle bize ayrı bir mutluluk kattı" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 11:14 Güncelleme: 21.01.2026 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğal yaşam parkının ilk yavrusu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hindistan'ın güneyi ve Seylan kökenli olan, aksis ya da benekli geyik olarak bilinen tür, hem seyrek ağaçlı orman hem de engebeli ve sık ormanda, çayırlık ve su kaynaklarına yakın bölgelerde yaşam sürüyor.

        Erkekleri dişilerden daha iri yapılı olan aksis geyikleri, üç dallı boynuzlarıyla ayırt ediliyor ve sadece erkeklerinde boynuz olmasıyla biliniyor.

        Yaz aylarında postları kiremit kırmızısı ile kahverengi olan, kışın koyu gri ve kahverengiye dönen aksis geyikleri, 2026 yılında Antalya Doğal Yaşam Parkı'nın ilk yavrusunu müjdeledi.

        REKLAM

        "GELİŞİMİNİ DİKKATLE TAKİP EDİYORUZ"

        Parkta dünyaya gelen yavrunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Doğal Yaşam Parkı görevlisi Hakan Savurdan, “2026 yılının ilk yavrusu aksis geyik yavrumuz oldu. 11 Ocak Pazar günü dünyaya geldi. Aksis geyikleri bizim için oldukça hassas türler. Yavrumuzun gelişimini dikkatle takip ediyoruz. 2026 yılında Antalya Doğal Yaşam Parkı'nın ilk yavrusu olması bizler için ayrı bir mutluluk kaynağı" diye konuştu.

        20 YILA KADAR YAŞAYABİLİYORLAR

        Aksis geyiklerinin vahşi yaşamda 9 ile 12 yıl, hayvanat bahçelerinde ise 20 yıl yaşayabildiğini aktaran Savurdan, "Aksis geyiklerinin cinsiyetleri boynuzlarından tayin edilebilmektedir. Sadece erkek aksis geyikleri boynuzlu olur" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        19 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 19 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...* Türkiye genelinde kar yağışı etkili oldu. İstanbul Valiliği'nce, yarın sabah...
        #aksis geyiği
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kalaşnikoflu infaz kameraya yansıdı! 37 mermi bulundu!
        Kalaşnikoflu infaz kameraya yansıdı! 37 mermi bulundu!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Altında rekor sürüyor
        Altında rekor sürüyor
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Annesini, babasını ve ağabeyini öldürdü... Kritik delil ortaya çıktı!
        Annesini, babasını ve ağabeyini öldürdü... Kritik delil ortaya çıktı!
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!