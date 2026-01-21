Hindistan'ın güneyi ve Seylan kökenli olan, aksis ya da benekli geyik olarak bilinen tür, hem seyrek ağaçlı orman hem de engebeli ve sık ormanda, çayırlık ve su kaynaklarına yakın bölgelerde yaşam sürüyor.

Erkekleri dişilerden daha iri yapılı olan aksis geyikleri, üç dallı boynuzlarıyla ayırt ediliyor ve sadece erkeklerinde boynuz olmasıyla biliniyor.

Yaz aylarında postları kiremit kırmızısı ile kahverengi olan, kışın koyu gri ve kahverengiye dönen aksis geyikleri, 2026 yılında Antalya Doğal Yaşam Parkı'nın ilk yavrusunu müjdeledi.

"GELİŞİMİNİ DİKKATLE TAKİP EDİYORUZ"

Parkta dünyaya gelen yavrunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Doğal Yaşam Parkı görevlisi Hakan Savurdan, “2026 yılının ilk yavrusu aksis geyik yavrumuz oldu. 11 Ocak Pazar günü dünyaya geldi. Aksis geyikleri bizim için oldukça hassas türler. Yavrumuzun gelişimini dikkatle takip ediyoruz. 2026 yılında Antalya Doğal Yaşam Parkı'nın ilk yavrusu olması bizler için ayrı bir mutluluk kaynağı" diye konuştu.

20 YILA KADAR YAŞAYABİLİYORLAR

Aksis geyiklerinin vahşi yaşamda 9 ile 12 yıl, hayvanat bahçelerinde ise 20 yıl yaşayabildiğini aktaran Savurdan, "Aksis geyiklerinin cinsiyetleri boynuzlarından tayin edilebilmektedir. Sadece erkek aksis geyikleri boynuzlu olur" ifadelerini kullandı.