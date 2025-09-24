Doğal yaşamın kalbi İstanbul'da

Doğal ve organik yaşamın dönüştürücü gücünü keşfetmek isteyenler, 27–28 Eylül tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü’nde düzenlenecek 8. Doğal Yaşam Festivali’nde bir araya geliyor.

Festival sağlıklı yaşamın ipuçlarını değil, tüm detaylarını sunarken, seminerler, söyleşiler, atölyeler ve sahne etkinlikleri ile dolu bir program vadediyor. Festivalin biletleri Biletinial üzerinden satışta.

Festivalde alanında yetkin doktorlar, uzmanlar ve akademisyenler doğal yaşamın farklı boyutlarını ele alacak. Türkiye’nin dört bir yanından gelen üreticiler; organik gıdalar, ekolojik temizlik ürünleri ve doğal kozmetiklerle stantlarda yerini alacak. Katılımcılar, doğal ürünleri deneyimlemenin yanı sıra sağlıklı yaşamın bilimsel temellerini de öğrenme fırsatı bulacak.

ASTROLOJİDEN ŞİFA ÇEMBERİNE, KİTAP OKUMADAN ETKİNLİKLERE...

Doğaya, sağlığa ve iyi hissetmeye dair ne varsa söyleşilerden uygulamalı atölyelere, doğal ürünlerden keyifli sohbetlere kadar her şey bu festivalde olacak.

Festival kapsamında Derya Baykal 27 Eylül tarihinde Ebru Demirhan ve Tuna Kamhi ile olmak üzere iki söyleşi gerçekleştirecek.