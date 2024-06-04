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        Haberler Yaşam Doğal yollarla şişkinliğe son verip hafiflemek için: Tüketebileceğiniz ödem attıran 7 çay tarifi!

        Doğal yollarla şişkinliğe son verip hafiflemek için: Tüketebileceğiniz ödem attıran 7 çay tarifi!

        Vücuttaki fazla su ve toksinlerin birikmesi, şişkinlik ve rahatsızlık hissine neden olabilir. Bu durumla başa çıkmanın doğal ve etkili yollarından biri ise ödem attırıcı çayları tüketmek olabilir. Ödem atmaya yardımcı olan bu çaylar, vücudunuzun fazla suyu atmasına yardımcı olarak şişkinliği azaltıp sizi daha hafif hissettirebilir. İşte, sizin için tüketebileceğiniz 7 çay önerisi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 12:00 Güncelleme: 04.06.2024 - 01:02
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        Ödem, vücut normalden daha fazla su tuttuğunda ortaya çıkar. Ödem genellikle vücudunuzda eller, kollar, bacaklar, bilekler ve ayaklar gibi bölgelerde oluşur. Bununla birlikte çok fazla tuz tüketmek, hareketsiz kalmak, menopoz, ilaç kullanımı, regl dönemi, hamilelik, yetersiz beslenme gibi pek çok neden vücudun çeşitli yerlerinde su tutulmasına neden olabilir. Bu gibi durumlarda çeşitli takviyeler yardımıyla vücudunuzdaki fazla sıvıyı atabilmeniz için doğal çay tariflerini derledik. İşte, yapabileceğiniz çaylar...

        Not: Hamileler ve rahatsızlığı olan insanlar tüketmeden önce doktorlarına danışmalıdır.

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        1. ELMALI LİMONLU ÇAY

        MALZEMELER:

        1 limon

        1 dal tarçın

        1 çay kaşığı karanfil

        1 çay kaşığı karabiber

        2 veya 3 litre su

        YAPILIŞI:

        Elmayı ve limonu kabuklarıyla birlikte 4 parçaya bölüp bir kaseye koyun. Daha sonra içerisine tarçın, karanfil ve karabiberi ekleyin. Tüm malzemeleri 2 veya 3 litre suda kaynatın. Karışımı süzüp bir kaseye koyun. Çayınız servise hazır, afiyet olsun!

        3

        2. MAYDANOZ ÇAYI

        MALZEMELER:

        2 adet limon

        1 limon

        Bir demet maydanoz

        1 yemek kaşığı rezene

        YAPILIŞI:

        Limonları soymadan dilimleyip tencerenize ekleyin. Maydanozu çok ince kıyıp limonların üzerine koyun. Hazırladığınız karışıma rezeneyi ekleyip kaynamaya bırakın. Çayınızı soğuduktan sonra süzüp tüketebilirsiniz, afiyet olsun!

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        3. KARANFİLLİ ÇAY

        MALZEMELER:

        2 bardak su

        1 tutam kiraz sapı

        6 sap maydanoz

        1 poşet yeşil çay

        2 karanfil

        YAPILIŞI:

        2 bardak suyu kaynatın ve tüm malzemeleri kaynar suya koyun. 4 dakika kaynattıktan sonra karışımı süzüp ılık olarak tüketebilirsiniz. Afiyet olsun!

        5

        4. KARAHİNDİBA ÇAYI

        MALZEMELER:

        1 bardak su

        2 çay kaşığı karahindiba

        2-3 karanfil

        YAPILIŞI:

        Kaynattıktan sonra birkaç dakika bekletilen 1 bardak kaynar suya 2 çay kaşığı karahindiba ekleyin ve kapağını kapatarak yaklaşık 5 dakika buharlaşmasına izin verin.

        Daha sonra süzün ve üzerine karanfil ekleyerek servis edin. Afiyet olsun!

        6

        5. SOĞUK ÇAY (ICED TEA)

        MALZEMELER:

        1 bardak demlenmiş yeşil çay

        Limon dilimleri

        1 dilim ananas

        1 salatalık

        Nane yaprakları

        2 bardak su

        YAPILIŞI:

        Tüm malzemeleri karıştırıp buzdolabında 1-2 saat beklettikten sonra isterseniz buz ekleyip içebilirsiniz, afiyet olsun!

        7

        6. SALATALIKLI NANELİ ÇAY

        MALZEMELER:

        1 litre su

        10 taze nane yaprağı

        1 adet salatalık

        1 adet limon

        YAPILIŞI:

        Bir cam sürahide bir litre suya nane yaprakları, dilimlenmiş salatalık ve bir limon ekleyin. Karışımı sabaha kadar oda sıcaklığında bırakın. Daha sonra süzüp 1 hafta boyunca düzenli olarak içebilirsiniz. Tüketmeden önce buz ekleyebilirsiniz, afiyet olsun!

        8

        7. KİRAZ SAPI ÇAYI

        MALZEMELER:

        2 bardak su

        Büyük bir tutam kiraz sapı

        5-6 saplı maydanoz

        Yarım çay kaşığı yeşil çay (yapraklarıyla birlikte)

        2 adet karanfil

        YAPILIŞI:

        Tencerenizde kaynattığınız suya tüm malzemeleri ekleyip 5 dakika demlenmesini bekleyin. Karışımı süzdükten sonra soğumasını bekledikten sonra tüketebilirsiniz, afiyet olsun!

        Kaynak: Tua Saúde

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