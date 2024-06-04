Doğal yollarla şişkinliğe son verip hafiflemek için: Tüketebileceğiniz ödem attıran 7 çay tarifi!

Ödem, vücut normalden daha fazla su tuttuğunda ortaya çıkar. Ödem genellikle vücudunuzda eller, kollar, bacaklar, bilekler ve ayaklar gibi bölgelerde oluşur. Bununla birlikte çok fazla tuz tüketmek, hareketsiz kalmak, menopoz, ilaç kullanımı, regl dönemi, hamilelik, yetersiz beslenme gibi pek çok neden vücudun çeşitli yerlerinde su tutulmasına neden olabilir. Bu gibi durumlarda çeşitli takviyeler yardımıyla vücudunuzdaki fazla sıvıyı atabilmeniz için doğal çay tariflerini derledik. İşte, yapabileceğiniz çaylar...

Not: Hamileler ve rahatsızlığı olan insanlar tüketmeden önce doktorlarına danışmalıdır.