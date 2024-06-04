Doğal yollarla şişkinliğe son verip hafiflemek için: Tüketebileceğiniz ödem attıran 7 çay tarifi!
Vücuttaki fazla su ve toksinlerin birikmesi, şişkinlik ve rahatsızlık hissine neden olabilir. Bu durumla başa çıkmanın doğal ve etkili yollarından biri ise ödem attırıcı çayları tüketmek olabilir. Ödem atmaya yardımcı olan bu çaylar, vücudunuzun fazla suyu atmasına yardımcı olarak şişkinliği azaltıp sizi daha hafif hissettirebilir. İşte, sizin için tüketebileceğiniz 7 çay önerisi!
Ödem, vücut normalden daha fazla su tuttuğunda ortaya çıkar. Ödem genellikle vücudunuzda eller, kollar, bacaklar, bilekler ve ayaklar gibi bölgelerde oluşur. Bununla birlikte çok fazla tuz tüketmek, hareketsiz kalmak, menopoz, ilaç kullanımı, regl dönemi, hamilelik, yetersiz beslenme gibi pek çok neden vücudun çeşitli yerlerinde su tutulmasına neden olabilir. Bu gibi durumlarda çeşitli takviyeler yardımıyla vücudunuzdaki fazla sıvıyı atabilmeniz için doğal çay tariflerini derledik. İşte, yapabileceğiniz çaylar...
Not: Hamileler ve rahatsızlığı olan insanlar tüketmeden önce doktorlarına danışmalıdır.
1. ELMALI LİMONLU ÇAY
MALZEMELER:
1 limon
1 dal tarçın
1 çay kaşığı karanfil
1 çay kaşığı karabiber
2 veya 3 litre su
YAPILIŞI:
Elmayı ve limonu kabuklarıyla birlikte 4 parçaya bölüp bir kaseye koyun. Daha sonra içerisine tarçın, karanfil ve karabiberi ekleyin. Tüm malzemeleri 2 veya 3 litre suda kaynatın. Karışımı süzüp bir kaseye koyun. Çayınız servise hazır, afiyet olsun!
2. MAYDANOZ ÇAYI
MALZEMELER:
2 adet limon
1 limon
Bir demet maydanoz
1 yemek kaşığı rezene
YAPILIŞI:
Limonları soymadan dilimleyip tencerenize ekleyin. Maydanozu çok ince kıyıp limonların üzerine koyun. Hazırladığınız karışıma rezeneyi ekleyip kaynamaya bırakın. Çayınızı soğuduktan sonra süzüp tüketebilirsiniz, afiyet olsun!
3. KARANFİLLİ ÇAY
MALZEMELER:
2 bardak su
1 tutam kiraz sapı
6 sap maydanoz
1 poşet yeşil çay
2 karanfil
YAPILIŞI:
2 bardak suyu kaynatın ve tüm malzemeleri kaynar suya koyun. 4 dakika kaynattıktan sonra karışımı süzüp ılık olarak tüketebilirsiniz. Afiyet olsun!
4. KARAHİNDİBA ÇAYI
MALZEMELER:
1 bardak su
2 çay kaşığı karahindiba
2-3 karanfil
YAPILIŞI:
Kaynattıktan sonra birkaç dakika bekletilen 1 bardak kaynar suya 2 çay kaşığı karahindiba ekleyin ve kapağını kapatarak yaklaşık 5 dakika buharlaşmasına izin verin.
Daha sonra süzün ve üzerine karanfil ekleyerek servis edin. Afiyet olsun!
5. SOĞUK ÇAY (ICED TEA)
MALZEMELER:
1 bardak demlenmiş yeşil çay
Limon dilimleri
1 dilim ananas
1 salatalık
Nane yaprakları
2 bardak su
YAPILIŞI:
Tüm malzemeleri karıştırıp buzdolabında 1-2 saat beklettikten sonra isterseniz buz ekleyip içebilirsiniz, afiyet olsun!
6. SALATALIKLI NANELİ ÇAY
MALZEMELER:
1 litre su
10 taze nane yaprağı
1 adet salatalık
1 adet limon
YAPILIŞI:
Bir cam sürahide bir litre suya nane yaprakları, dilimlenmiş salatalık ve bir limon ekleyin. Karışımı sabaha kadar oda sıcaklığında bırakın. Daha sonra süzüp 1 hafta boyunca düzenli olarak içebilirsiniz. Tüketmeden önce buz ekleyebilirsiniz, afiyet olsun!
7. KİRAZ SAPI ÇAYI
MALZEMELER:
2 bardak su
Büyük bir tutam kiraz sapı
5-6 saplı maydanoz
Yarım çay kaşığı yeşil çay (yapraklarıyla birlikte)
2 adet karanfil
YAPILIŞI:
Tencerenizde kaynattığınız suya tüm malzemeleri ekleyip 5 dakika demlenmesini bekleyin. Karışımı süzdükten sonra soğumasını bekledikten sonra tüketebilirsiniz, afiyet olsun!
Kaynak: Tua Saúde