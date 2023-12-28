Haberler Ekonomi Merak Edilenler DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURULARI: Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz desteği ne kadar, zam mı geldi, ne zaman hesaba yatar? - Merak Edilenler Haberleri

Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl, nereden yapılır? Doğalgaz desteği ne kadar oldu? Havaların soğuduğu ve kış aylarının etkili olduğu günlerde doğalgaz desteği başvuruları ve ödemelerin yapılacağı tarihe ilişkin araştırmalar sürüyor. Hatırlanacağı gibi gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgaz desteğinin bu yıl için artırıldığını açıklamıştı. Yapılan bu açıklama, "Doğalgaz desteği ne kadar oldu, doğalgaz yardımı ne zaman yatacak?" Sorularını beraberinde getirdi. İşte doğalgaz yardımı başvuru ekranı... Habertürk Giriş: 28.12.2023 - 18:10 Güncelleme: 28.12.2023 - 18:10 facebook

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Ocak ayına sayılı günler kala yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya devam ediyor. Sıcaklıkların düşmesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen doğalgaz desteği başvurularını gündeme getirdi. Doğalgaz Tüketim Desteği başvuruları bilindiği gibi e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Peki, "Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz desteği ne kadar, ne zaman yatacak?" İşte doğalgaz yardımı başvurularının hesaplara yatacağı tarih...

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DOĞALGAZ DESTEĞİ NE KADAR OLDU? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşlara sunulan doğalgaz desteğinin yeni düzenlemeyle aylık 112 ila 312 liradan; 188 lira ila 438 liraya yükseltildiğini bildirdi. Zamdan önce hane başına yıllık 900 ila 2 bin 500 lira destek veriliyordu. Yeni karar ile birlikte hane başına yıllık olarak bin 500 ila 3 bin 500 lira arasında ödeme yapılacak. Bu kapsamda ödemeler 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda gerçekleştirilecek.