Doğalgaz hattı çalışmalarında tarihi keşifler!

Mahalleliden İsmail Ünal ise “Mahallemizde doğal gaz çalışması yapılıyordu, burada bir tarihi eser çıkmış, şimdi burayı incelemek için çalışma durdurulmuş, biz de ne olduğunu bilmiyoruz. İnşallah doğalgaz çalışması da devam eder” ifadelerini kullandı.