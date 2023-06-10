Doğalgaz hattı çalışmalarında tarihi keşifler!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğalgaz hattı çalışmalarında tarihi keşifler!

Bartın'ın Amasra ilçesinde, doğalgaz hattı çalışmaları sırasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen sütunlu bir yol ile su yolu bulundu

ABONE OL
DHA

  • Bartın'ın Amasra ilçesinde, 9 Mayıs'ta Kum ile Kaleşah mahalleleri arasındaki 3 kilometrelik kısımda, doğalgaz hattı için çalışma başlatıldı. Kum Mahallesi'nde 700 metre boyunca boru hattı yerleştiren ekipler, Cumhuriyet Caddesi'ne geldiğinde sütunlu bir yol ile su yoluna rastladı.
  • Doğalgaz hattı çalışmalarında bulundu... Koruma altına alındı

    DHA'nın haberine göre kazı çalışmalarında bulunan Amasra Müze Müdürlüğü arkeologları çalışmalara ara verilmesine karar verdi. Tarihi kalıntıların Roma dönemine ait olduğu düşünülürken, kazı esnasında bulunan kerpiç tuğlalar ve diğer kaideler Müze Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.
  • Doğalgaz hattı çalışmalarında bulundu... Koruma altına alındı

    Amasra Müze Müdürlüğü'nün bilgi verdiği Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan uzman ekipler gelerek incelemelerde bulundu. Kurul, 19 Haziran’da yapacağı toplantı sonrasında kararını açıklayacak.
  • Doğalgaz hattı çalışmalarında bulundu... Koruma altına alındı

    Kurulun izin vermesi halinde çalışmanın ara verildiği bölgeden Kaleşah Mahallesi'ne kadar, 800 metre daha doğal gaz boru hattı yerleştirilecek.
  • Doğalgaz hattı çalışmalarında bulundu... Koruma altına alındı

    Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan arkeologların inceleme yaptığını söyleyen Amasra Belediye Başkanı Başkan Recai Çakır, “Arkeologlar bize de doğalgaz hattı için alternatif bir güzergah söyledi. Kurul üyesi hocalarımızın da katılımıyla alternatif güzergahlar değerlendirilerek, çalışma devam edecek. 
  • Doğalgaz hattı çalışmalarında bulundu... Koruma altına alındı

    Şimdi kurulun kararına göre tarihi eserimize de zarar vermeden, buranının tam zeminin bularak altından geçmeyi planlıyoruz veya alternatif güzergahtan devam edeceğiz” dedi.
  • Doğalgaz hattı çalışmalarında bulundu... Koruma altına alındı

    Mahallede yaşayan Muhammet Başoğlu, “İlçemizin tamamında tarihi eserler bulunduğu için doğal gaz çalışmalarında birtakım eserler çıktığını duyduk. Çalışmaların ara verildiğini biliyoruz. Tarihi eserin ne olduğunu tam olarak biliyoruz. İnşallah verilecek karardan sonra her şey usulüne uygun devam eder” diye konuştu.

     
  • Doğalgaz hattı çalışmalarında bulundu... Koruma altına alındı

    Mahalleliden İsmail Ünal ise “Mahallemizde doğal gaz çalışması yapılıyordu, burada bir tarihi eser çıkmış, şimdi burayı incelemek için çalışma durdurulmuş, biz de ne olduğunu bilmiyoruz. İnşallah doğalgaz çalışması da devam eder” ifadelerini kullandı.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.