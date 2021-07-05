Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) küresel doğalgaz talebinin, geçen yıl yaşanan rekor düşüşün ardından bu yıl toparlanacağını öngördü.

Küresel talebin bu yıl yüzde 3.6 artacağını tahmin eden IEA, talepte artışın 2022-2024 döneminde yıllık ortalama yüzde 1.7 olacağını da tahmin etti.

IEA, doğalgaz piyasası için yayınladığı görünüm raporunda, küresel ısınmanın 1,5 derece ile sınırlanmasını amaçlayan ve 190 ülkenin imzaladığı

Paris iklim anlaşmasının, fosil yakıtların kullanımının azaltılmasını öngörmesine karşın, kısa vadede doğalgaz tüketiminin azalmayacağını öngördü.

Bugün yayınlanan raporda, "Doğal gaz talebi 2021'de güçlü şekilde toparlanacak ve eğer hükümetler 2050'ye kadar nette sıfır emisyonu hedefleyen güçlü politikalar ortaya koymazlar ise daha da artmaya devam edecek" ifadelerine yer verildi.