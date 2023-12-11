Doğalgaz desteği ne kadar oldu? Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Doğalgaz yardımı son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. İhtiyaç sahibi hanelere kış döneminde verilen doğalgaz desteği artırıldı. Destekten yararlanmak isteyenler "Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır ve ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, konuya dair detaylar...
Aralık ayına girilip havaların soğumasıyla doğalgaz desteği yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğalgaz Tüketim Desteğine zam yapıldığı belirtti. Açıklamanın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğalgaz yardımına ilişkin detayları duyurdu. Peki, Doğalgaz yardımı başvurusu başladı mı, ne zaman? 2024 doğalgaz desteği ne kadar? İşte, ayrıntılar...
DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR?
Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair birçok konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgaz desteğine ilişkin,
"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik doğal gaz tüketim desteğini düzenli sosyal yardım programlarımıza dâhil ettik.
Yıllık 900 ila 2 bin 500 lira arasında olan toplam 8 aylık ödeme miktarını 1.500 ila 3 bin 500 liraya yükselttik." açıklamalarında bulundu.
BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA GELDİ!
Bakanlık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı yeni doğalgaz düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Doğalgaz desteklerinde daha önce hane başına yıllık 900 ila 2 bin 500 lira tahsisat yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yeni doğalgaz düzenlememizle birlikte vatandaşlarımıza tahsis edeceğimiz yıllık tutarı 1500 ila 3 bin 500 lira arasına çıkardık. Bu kapsamda, ödemelerimizi 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda ödeme yapmak üzere düzenli hale getirdik. Böylelikle vatandaşlarımıza sunduğumuz doğalgaz desteğini aylık 112 ila 312 liradan aylık 188 lira ila 438 liraya yükseltiyoruz."
DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?
Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz desteğinde bulunuyor.
Bu yılın son 3 ve yeni yılın ilk 3 ayı olmak üzere 6 aylık zaman dilimde ödenen doğal gaz desteği kapsamında, yılın son 3 ayı için planlanan ödemeler ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılması bekleniyor.
DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Doğalgaz Tüketim Desteği'ne 'https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti' adresinden başvuru yapılabilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
“Doğalgaz Tüketim Desteği” programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin; “Doğalgaz Tüketim Desteği” programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin;
• Türk vatandaşı olması,
• e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,
• Doğalgaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,
• İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması
• Ödenecek faturasının resmi ikamet adresine ait mesken abone grubuna ait olması,
• Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi.