KALIN AMA HASSAS BİR DERİ

Fillerin derisi çoğu bölgede 2,5 cm kalınlığa ulaşır. Ancak bu kalınlığa rağmen oldukça hassastır. Derideki kıvrım ve kırışıklıklar, düz bir deriye göre 10 kata kadar daha fazla su tutarak serinlemelerine yardımcı olur. Yine de filler, özellikle yavrular, güneş yanığı olabilir; bu yüzden kendilerini sık sık çamur ve tozla kaplayarak doğal bir güneş kremi oluştururlar.