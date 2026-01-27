Doğanın sadık eşleri siyah kuğularda kuluçka heyecanı

Genellikle Yeni Zelanda ile Avustralya'nın güneydoğu ve güneybatısında üreyen siyah kuğular, göl ve bataklıklar ile durgun ya da ağır akan akarsularda yaşıyor.

Tek eşli olan bu tür, eşeysel olgunluğa yaklaşık 3 yaşında ulaşıyor. 35 ila 38 gün süren kuluçka döneminde yumurtalarını büyük özenle koruyan siyah kuğular, sadık eş davranışları ile dikkati çekiyor.

Erişkinleri 125-170 santimetre boyunda, 200-240 santimetre kanat açıklığına sahip siyah kuğular, uçan en ağır kuşlar arasında yer alıyor. Erkekleri yaklaşık 12 kilogram, dişileri 9 kilograma ulaşabilen türün yaşam süresi, 20-25 yıl olarak biliniyor.

REKLAM

"KULUÇKA ŞU AN SORUNSUZ DEVAM EDİYOR"

Siyah kuğuların kış kuluçkasına yatmasının ayrı bir heyecan yarattığını belirten Antalya Doğal Yaşam Parkı görevlisi Hakan Savurdan, "Siyah kuğumuz 24 Aralık tarihinde kış kuluçkasına yattı. Kuluçka süresi yaklaşık 35 ile 38 gün arasında. İlk yumurtayı gördüğümüz andan itibaren, doğal yaşam alanlarında olduğu gibi yuva yapmalarını desteklemek amacıyla alana kargı ve çam gövdesi kabukları bıraktık. Ertesi gün bu malzemeleri yuvalarına çekerek düzenlediler ve kuluçka şu an sorunsuz şekilde devam ediyor" diye konuştu.