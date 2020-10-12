Doğduğun Ev Kaderindir 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Doğduğun Ev Kaderindir 15. bölüm: Zeynep kovuluyor!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi son bölümüyle TV 8 ekranlarında yayınlandı. Dizinin son bölümünde Mehdi, Benal'i evine yollarken Emine ve annesi sonunda yüzleşir. Mehdi'nin Benal'i evden göndermesiyle Zeynep, Mehdi'ye bir şans verir. Dizinin 15. Yeni bölüm 2. fragmanı yayınladı.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 15. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU

'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun çok okunan kitabı Camdaki Kız’dan esinlenerek televizyona uyarlanacak. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ve Zeynep’in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkarılacak. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.