Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 22. son bölümüyle ekranlara geldi ve ardından dizinin sevenleri yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun cevabı aranmaya başladı...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 23. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE!

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 22. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep’in eski acıları Mehdi’nin kapısına getirdiği Bayram ile tekrar su yüzüne çıkar. Ancak Zeynep artık eski Zeynep değildir ve kendi elleriyle kurduğu hayatına sahip çıkmak için zor bir seçim yapması gerekir.

Mehdi’nin Barış paranoyası arttıkça Zeynep’in hayatına müdahil olabilmek için yeni yollar bulmaya çalışır. Bu konudaki en büyük destekçisi yine Sakine olacaktır. Barış ve Nermin’in ise Mehdi konusundaki endişeleri büyür.

Mehdi’nin alacağı sürpriz karar tüm ev halkını etkileyecektir. Cemile ve Nuh yeni hayatlarına başlamaya çalışırken Müjgan da bir süre Erzurum’a gitmeyi düşünür. Bu sırada Mehdi’nin Bayram’ı kendi evine getirişi ile gerilim artar. Zeynep işi için canla başla çalışırken Bulgaristan’da görülecek davanın tarihi de gelip çatmıştır. Ancak bu durum Mehdi’nin büyüyen kıskançlığıyla baş etmesini zorlaştırır. Tüm bunlar olurken Burhan’ın atacağı adımla hiç kimsenin hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır.