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Doğduğun Ev Kaderindir 3. yeni bölüm fragmanı! Doğduğun Ev Kaderindir 2. son bölüm

Doğduğun Ev Kaderindir 3. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından yayınlandı. ekran yolculuğuna yeni başlayan diziler arasında yer alan Doğduğun Ev Kaderindir'de Mehdi ile evlenen Zeynep, düğün gecesi yaşadığı şiddet olayları ile şok oldu. İşte Doğduğun Ev Kaderindir 2. son bölüm özeti ve 3. yeni bölüm fragmanı

Doğduğun Ev Kaderindir

Doğduğun Ev Kaderindir 2. son bölümünde, yaşadıklarını düşünen Zeynep, kaderinin Mehdi ile evlenmek olduğunu düşünerek, evlenme teklifine evet dedi. Düğün gecesi yaşananlar ise Zeynep için tam bir kabus oldu. Mehdi'nin şiddete olan eğilimi ve kendisini dinlemeyecek kapalı bir yapıya sahip olduğunu fark eden Zeynep gitmek için kapıya yöneldiğinde bir başka şok yaşadı. İşte Doğduğun Ev Kaderindir 3. yeni bölüm fragmanı

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU NEDİR?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ve Zeynep’in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkarılacak. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.

 

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Çağrı Bayrak’in üstlendiği, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek, Eylem Canpolat ve Ayşenur Sıkı'nın senaryasonu yazdığı Doğduğun Ev Kaderindir'in oyuncu kadrosunda Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Engin Hepileri, Fatih Koyunoğlu, Ayça Erturan, Zuhal Gencer, Nurşim Demir yer alıyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi çekimleri İstanbul'un Beşiktaş ve Beykoz ilçelerinde gerçekleşiyor.

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