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Doğduğun Ev Kaderindir 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm tarihi

TV8'in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin bu akşam 37. yeni bölümüyle ekranlara gelmesi bekleniyordu ancak dizinin yeni bölümü önümüzdeki haftaya ertelendi. Peki merakla beklenen Doğduğun Ev Kaderindir 37. yeni bölüm fragmanı yayında mı?

Doğduğun Ev Kaderindir 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm tarihi

TV8'in yeni sezonuyla da ilgi gören dizisi Doğduğun Ev Kaderindir, 37. yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. İlgiyle dizinin yeni bölüm fragmanı merakla araştırılıyor...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 36. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Benal'in emaneti Müjgan bebeği daha ilk günden Mehdi'ye vermek zorunda kalan Zeynep öfkeli ve çaresizdir Bu çocuğun çevresindekilere zulmeden bir babanın elinde annesiz büyümemesi için Benal'i bulmalı ve ona sahip çıkmalıdır.

Kendini yine Zeynep'in geçmişinin gölgesinin düştüğü bir çatışmanın ve arayışın içinde bulan Barış ise bir kes daha sevdiği kadına destek olacaktır. Zeynep'le yürünen yol dikenlidir. Zeynep'in hayatıyla iç içe geçen hayat beklenmedik olaylarla doludur, peki bir tebessüm, bir sevgi sözcüğü tüm bu zorlukları unutmaya yeter mi?

Mehdi tek başına bebeğine bakmayı ve onu kimselere vermemeyi kafasına koymuştur. Nuh'un resti ve Cemile'nin sonunda onunla yüzleşip yaptıklarını yargılaması sonrası tamamen yalnızdır. Geçmişi değiştirmek isterken, bugününü ve geleceğini alt üst eden Mehdi için karar zamanı gelmiştir. Her şeyi geride bırakıp eski günlere, eski hayata dönmek mümkün mü? Sen inkar ettiğinde gerçekler hükümsüz müdür? Kendinden kaçabilirsin ama kurtulabilir misin?

Yeni aşkların, eriyen buzların, omuz omuza verip zorlukları aşmanın aydınlattığı ufuklara kara bulutlar yeniden toplanıyor.
Geçmişte olanlar şimdinin girizgahıydı, gelecek ise bugün yaptıklarımıza bağlı.

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