Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam neden yok? Mehdi diziden ayrılıyor mu? Doğduğun Ev Kaderindir 37. yeni bölümü

Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan gerçek bir hayat hikayesi Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam neden yok? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. TV8 ekranlarının sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir 37. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR BU AKŞAM NEDEN YOK?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi bu akşam TV8 ekranlarında yeni bölümü yerine kolaj bölümü yayınlanacak.

İBRAHİM ÇELİKKOL (MEHDİ) DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol'un ayrıldığı iddia edildi. Dizinin de bu sebepten dolayı çekimlerine ara verildiği konuşuluyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 37. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümünün 31 Mart'ta yayınlanması bekleniyor.