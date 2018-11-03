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Pideli köftenin bugünkü sunumunun mucidinin, babası olduğunu belirten Sünneli, "Babam, 'Ben döner yerine köfte koyup insanlara sunmak istiyorum' dedi. 1970'den beri de Bursa'da pideli köfteyi bu sunumuyla tanıtan babamdır. Güzel bir görüntü, güzel bir tat, lezzet olduğunu düşünüyorum. Her gün neredeyse pideli köfte yiyorum. 48 yıldan beri de bıkmadım. Çünkü içinde kullanılan ürün kaliteli olduğu sürece bu gittiği yere kadar gider ve insanlar tarafından da sevilir." diye konuştu.