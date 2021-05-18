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Dogecoin nedir, nasıl alınır? Dogecoin (DOGE) kaç TL, kaç dolar?

Kripto para Dogecoin ekonomi piyasalarının en çok aranılan coinlerinden biri olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın Twitter'da yaptığı paylaşımlarla sık sık dikkat çektiği Dogecoin fiyat artışı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte 'Dogecoin kaç TL?' Sorusunun yanıtı...

Dogecoin nedir, nasıl alınır? Dogecoin (DOGE) kaç TL, kaç dolar?

Son zamanların en popüler konularından biri olan kripto paralar ile ilgili her detay merak konusu olmaya devam edior. Elon Musk'ın Twitter paylaşımlarıyla birlikte gündeme gelen Dogecoin araştırılıyor. Peki, Dogecoin nedir, nasıl alınır? Kripto para Dogecoin kaç Dolar? İşte detaylar...

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

1 Dogecoin (DOGE) şu dakiklarda 4,1560 TL'den ve 0,497730 dolardan işlem görüyor.

DOGECOİN NEDİR?

Dogecoin (sembolü Ɖ ve D, kısaltma: DOGE) logosunda bir internet fenomeni olan Doge'un esinlendiği Shiba Inu cinsli bir köpek olan, Litecoin tabanlı bir elektronik para birimidir. 8 Aralık 2013 tarihinde başlatılmıştır.

DOGECOIN NASIL ALINIR?

Yerel ya da yabancı güvenli bir kripto para borsasında hesap açtıktan ve güvenli bir şekilde kayıt olduktan sonra, hesabınıza EFT, Papara ya da havale yaparak nakit aktarabilirsiniz. Aktarım işlemlerinin ardından talep ettiğiniz kadar Dogecoin alabilirsiniz. Dogecoin al- sat işlemleri yine kayıt olduğunuz yatırım aracının ana menüsünde yer almaktadır.

Hesabınıza para aktarırken dikkat etmeniz gereken noktalardan birisi de aynı isim hesabından para aktarmak olacaktır. Birçok yatırım aracı size ait hesaptan para aktarılmasına onay verir. Başka bir kişinin hesabı üzerinden kripto para hesabınıza para aktarmasına izin vermeyebilir. Hesabınıza parayı yatırdıktan sonra talep ettiğiniz kadar DOGE alıp bekleyebilirisiniz ya da al-sat yapabilirsiniz.

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