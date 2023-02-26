Doğu Anadolu fay hattı haritası, Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen peş peşe depremlerin ardından araştırılmaya başlandı. 11 ilde etkili olan Kahramanmaraş depreminin üzerinde gerçekleştiği Doğu Anadolu fay hattının bulunduğu iller araştırılmaya başlandı. Doğu Anadolu fay hattı kırıldı mı, enerjisini boşalttı mı? soruları gündemdeki yerini korurken Prof. Dr. Naci Görür'den Doğu Anadolu fay hattı Adana depremi uyarısında bulundu. İşte, 2023 Doğu Anadolu fay hattı haritasındaki iller ve ilçeler...