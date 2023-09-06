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        Haberler Magazin Doğu Demirkol'a sahnede sevgili sürprizi

        Doğu Demirkol'a sahnede sevgili sürprizi

        Doğu Demirkol, Maximum Uniq'teki gösterisi sonrasında sevgilisi Ayşe Kırca'nın sürpriziyle karşılaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 11:33 Güncelleme: 06.09.2023 - 11:33
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        Sahnede sevgili sürprizi
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        Yeni dönemin stand up yıldızı Doğu Demirkol, Maxiumum Uniq'teki gösterisinde sahneye çıkarak bin 500 kişiye başından geçenleri ve gözlemlediklerini anlatarak kendisini seyretmeye gelenleri kahkahaya boğdu.

        Kariyerine başladığı günlerdeki ruh halinin nasıl olduğundan, Nuri Bilge Ceylan'ın 'Ahlat Ağacı'nın çekimleri esnasında başına gelenlere; yapımcılar Cemal Okan ile Timur Savcı ile olan 'Zengin' sohbetlerinden anne ve babasıyla yaşadıklarına kadar birçok konuda seyircilerine stand up yapan Doğu Demirkol, gösterisinin sonunda sevgilisi Ayşe Kırca'nın sürpriziyle karşılaştı.

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        Gösterinin sonunda elinde pastayla sahneye çıkan Ayşe Kırca, Doğu Demirkol'un 35'inci yaş gününü kutladı.

        32 saatte 1 stand-up
        32 saatte 1 stand-up
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        #Doğu Demirkol
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