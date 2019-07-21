30 - 35 arasındaki bir erkek, 1 günde neye kaç dakika ayırıyor?

2018'de İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre;

İş: 480 dk.

Uyku: 420 dk.

Sosyal medya + telefon görüşmesi: 145 dk.

Ulaşım: 120 dk.

Yemek: 110 dk.

Banyo + diş fırçalama + tıraş: 30 dk.

Diğer: 135 dk.

Toplam: 1.440 dk.

Doğu Demirkol...

1 Ocak - 12 Temmuz 2019 arasındaki 192 günde 144 stand-up gösterisi yaptı.

192 x 24 = 4608 saat.

4608 / 144 = 32 saatte 1 stand-up.

Doğu Demirkol, her 32 saatte 1 stand-up yaparak eşine az rastlanır bir performansa imza attı.

ABD, Avrupa ve Türkiye turnesi takviminin de içinde yer aldığı 7 ayda 100 bin kişilik bir stadyumu dolduracak kadar seyirciye keyifli saatler yaşattı.

Peki Doğu Demirkol'a neden bu kadar çok ilgi gösteriliyor?

Alameti farikası nedir ki her 32 saatte 1 stand-up yaptı?

Doğu Demirkol, 12 Temmuz'da Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde 5 bin kişinin karşısına çıktı.

Gösteride gözlemlediğim çarpıcı konulardan biri de koltukları çeşitli yaş gruplarından kişilerin doldurmasıydı.

Bilim insanları, kişilere kahkaha attıran nedenleri şöyle tanımlar;

Gerilimin Salınması: Duygu birikince ve gerilim artınca beyin rahatlamak istiyor. Duygu birikiminin ve gerilimin arttığı noktada yapılan yorum veya bir sürpriz kahkaha attırıyor.

Uyuşmazlık - Yersizlik: İzlerken, okurken veya sohbet ederken devamında ne olacağını zihin deneyimle ve mantıkla tahmin ediyor. Bu beklenti içindeyken uyumsuz bir tavır veya söylem kahkaha attırıyor.

Üstünlük Hissi: Başkalarının hataları, şanssızlığı veya sakarlığı kahkaha attırıyor.

Doğu Demirkol'u 'Güldür Güldür Show'da izleyenler...

Doğu Demirkol, diğer iyi mizahçılar gibi seyircide 'Gerilimin Salınması', 'Uyuşmazlık - Yersizlik' ve 'Üstünlük Hissi'ni bir arada oluşturabildiği için çeşitli yaş gruplarından kişileri kahkaha paydasında buluşturuyor.

Anlatımları, günlük yaşamın içinde herkesin yaşayabileceği, tanık olabileceği veya duyabileceği konuları kapsıyor. İnsanlara kendilerinin veya başkalarının komik hallerinin aynası olarak mizahın gereğini yerine getiriyor.

Her yaş grubundan kişinin 'Gerilimin Salınması', 'Uyuşmazlık - Yersizlik' ve 'Üstünlük Hissi'ni harekete geçirmek için iyi bir mizahçıda olması gereken iki 'Olmazsa olmaz' özelliğe sahip.

İyi bir gözlem yeteneği ve insanlara kahkaha attırabilecek anlatım tarzı...

Doğu Demirkol, 31 yaşında.

Aklı ermeye başladığı yaştan beri güldürüyor.

İlkokul yıllarından bu yana da skeç yazıyor.

Her ne kadar lise yıllarında basketbola merak salıp okul takımında yarı profesyonel olarak sepetle bir bağ kursa da hep komedyen olmak istedi.

Komedyenlikle derin bir bağ kurarken 'Oğlum, yazıp-çizmekle ne işin var?' diyen biri doktor diğeri avukat olan ebeveynleri, oğulları adına başka planlar yapıp başka hayaller besledi.

Her ebeveyn gibi, Doğu Demirkol'un annesiyle babası da çocuklarının her daim geçerliliği olan güzide mesleklerden birini icra etmesini diledi.

Doktorluk, mühendislik gibi...

O sıralarda ne elinden tutan vardı ne de 'Hey millet! Ben de böyle yetenekler var. Komedyenliğim yaradılış icabı. Bir baksanız mı acaba?' diyebileceği mecra.

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ne puanı yetmedi.

Kazandığı puan diğer tıp fakültelerine yetiyordu ama Çapa Tıp Fakültesi olmayınca diğerlerini istemedi.

Amacı mühendis olmak değildi ama İstanbul Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği öğrenimi gördü.

Doğu Demirkol'un hayatında basketbol, lise yıllarında olduğu gibi günümüzde de önemli bir yere sahip.

Fakültenin bitiminde mühendislik için bir kaç mülakata girdi ama aklı komedyenlikte olduğu için 'Bu genç işimize yarar mı?' diye karşısına oturanlarda 'Evet, işinize yararım' kanaati oluşturamayınca kapı gibi mühendislik diplomasının yeri evdeki evrak çantası oldu.

Ev yapımı 'Abiler Detected' başlıklı skeçleriyle kısa sürede fenomen olunca bir kişisel gelişimci 'Gel Doğu. Yeteneklerini seminerimde sergile' dedi.

Yeteneklerini ilk kez canlı olarak sergilediği seminerde yaşanan şuydu;

'Yuhhhhhhhhhh'...

O yuhalama sonrası;

Hedefe giden yoldan geri mi dönecekti yoksa vazgeçmeyip kazananlardan mı olacaktı?

Çoğunluk içinde cesaretsiz bir adam mı yoksa tek başına bir çoğunluk mu olacaktı?

Hayallerinin çoğunu gerçekleştiremeyebilirdi ama onu hayal kurmaktan kim alıkoyacaktı?

Kendini en iyi ifade edebileceği meslek için 'Acaba?' diyerek çocukluğuna ihanet mi edecekti?

Tereddüt ederek içinde var gücüyle yaşattığı 'Çocuk Doğu'yu bir anlık gafletle sırtından mı hançerleyecekti?

Tereddüt ettiği anda bacaklarının kendisini artık taşımayacağı bilinciyle yürümeye devam etti.

Vardığı noktada karşısında yeteneklerin yarıştığı bir TV programını buldu.

'Hey, hey! Yetenek burada' edasıyla sahnedeki yerini aldı.

1000 kişi; bir ağızdan;

'Yuhhhhhhhhhh'...

Otel odalarında uyuşturucudan ölen sanatçıları düşünüp düşünüp korkan anacağızı ile babacağızı 'Tamam oğlum. Bak denedik, olmuyor. Bilgisayar mühendisliği yapalım artık, olmaz mı yavrum?' derken arkadaşı Zafer'in telkinlerinin de etkisiyle içindeki ses, 'Bırakmak için çok saçma bir nokta. En kötüsünü gördün, bütün ülkenin önünde yuhalandın. Zaten diptesin, kaybedecek neyin var?' diyordu.

Vazgeçmeyip kazananlardan olacaktı.

Başta yuhalansa da kimse onu hayal kurmaktan alıkoyamayacaktı.

'Çocuk Doğu'yu sırtından vurmayacaktı.

Tek başına çoğunluk olacaktı.

Yuhalanmaları geride bırakmak için var gücüyle koşarken kendini bir mekânda en fazla 30 kişinin izlediği stand-up gösterilerine attı.

Böylelikle hayallerinin yıkılmasına izin vermeyip tek başına çoğunluk oldu.

Stand-up gösterisi yaptığı o küçük mekânda kendisini izleyen Murat Gençoğlu dedi ki; "Gel Doğu, Açık Mikrofon'da çık"...

Kazananlardan olacağını ilk kez BKM Mutfak'ın 'Açık Mikrofon'unda gözler önüne serdi.

Her hafta çarşamba günleri amatör komedyenlerin yeteneklerini sergilediği BKM Mutfak'ın 'Açık Mikrofonu' da öyle büyük bir salon değil. Bilemedin 100 kişilik.

Salon küçük olabilirdi ama BKM Mutfak'ın vizyonu büyüktü.

Komedyen adayları için memleketin en iyi gelişim okuluydu.

BKM Mutfak, hayallerinin peşinde koşanlar için o küçük salonları büyütürdü.

İlk gösterisini izleyen BKM Mutfak Genel Sanat Yönetmen Yardımcısı Abdullah Özgenç, 'Hep burada olmanı istiyoruz' deyince Doğu Demirkol için fırsat kapısı sonuna kadar açıldı.

Doğu Demirkol, New York'taki gösterisinden önce Manhattan'ı keşfetti.

3 yıl boyunca 'Açık Mikrofon'da yeteneklerini BKM'nin felsefesi ve deneyimiyle birleştirmesinin ardından 'Eeee Doğu Efendi. Gel bakalım, seni bir de daha kalabalıklar karşısında görelim' denmesiyle kendini 'Güldür Güldür Show'da buldu.

SHOW TV aracılığıyla 'Güldür Güldür Show'da milyonlarca kişiye ulaşınca komedi gemisinin yelkenleri rüzgar üstü oldu.

Komedyenliği her geçen gün daha geniş kitlelerce keşfedilirken Nuri Bilge Ceylan'ın bir arkadaşı ünlü yönetmene 'Güldür Güldür Show'u izletti.

Türk sinemasının en çok ödül kazanan senaristi ve yönetmeni Nuri Bilge Ceylan'ın 'Doğu, aklımızda böyle bir film var. Seni düşündüm ama net değil, başka isimler de var. Seni başka roller için de değerlendirebilirim' demesi oyunculuk kariyerinin yeşil ışığını yaktı.

Cevabı 'Etim de sizin kemiğim de' edasıyla 'Ne şekilde, nasıl uygun görürseniz ben varım' oldu.

Nuri Bilge Ceylan, senaryodan farklı farklı bölümler için deneme çekimleri yaptıktan sonra filmin başrol karakteri 'Sinan'ı Doğu Demirkol'a verdi.

'Ahlat Ağacı'...

Doğu Demirkol, 'Ahlat Ağacı'ndaki 'Sinan' rolüyle SİYAD Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında ödül kazandı.

Doğu Demirkol, ilk sinema filmiyle birçok kariyerli oyuncunun orada olmak için hayalini kurduğu dünyanın en saygın film festivali olan Cannes Film Festivali'nde drama oyunculuğunu gösterme fırsatı yakaladı.

Bennu Yıldırımlar, Murat Cemcir, Ebru Ceylan, Nuri Bilge Ceylan, Doğu Demirkol, Hazar Ergüçlü, Zeynep Özbatur Atakan, 'Ahlat Ağacı'nın Cannes Film Festivali'ndeki prömiyerinde...

Habertürk HT Magazin'de geçtiğimiz yıl yayımlanan röportajda Doğu Demirkol, şunları söylemişti; 'İlkokuldan beri yazıyorum. Geçenlerde 13-14 yaşlarımda yazdığım metinleri buldum. Çok komik olmasa da yazmışım bir şeyler. Her zaman stand-up yapmayı düşünüyordum.'

Doğu Demirkol, Habertürk'ten Mehmet Çalışkan ile BKM Mutfak'ta yaptığı röportajda senaryo çalışmaları olduğunu açıklamıştı.

'Ahlat Ağacı'ndan sonra 'Ölümlü Dünya'...

Ahlat Ağacı' İzleyici: 246.766 Kişi.

'Ölümlü Dünya' İzleyici: 585.145 Kişi.

'Ölümlü Dünya'

Şimdi de İbrahim Büyükak'ın yeni filminde rol alacak.

İbrahim Büyükak, çekimlerine ağustosta başlanacak olan filmde başrolü Doğu Demirkol ile paylaşacak.

Doğu Demirkol, önümüzdeki yıl kendi filmiyle kariyerini dallandırıp budaklandıracak.

Senaryosunu yazmaya devam ettiği, başrolünde yer alacağı filmin çekimlerine önümüzdeki yıl başlanacak.

Doğu Demirkol'un 5 bin kişinin geldiği Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeki stand-up gösterisini izlerken gözümün önüne Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz'ın stand-up gösterileri geldi.

Sanki dejavu yaşadım.

Sahnede biri kâh gördüklerini kâh yaşadıklarını anlatıyor, kalabalık bir kitle de kahkaha atıyordu.

Farklı olan sadece sahnedeki kişinin simasıydı.

Stand-up gösterileri ve sinema...

Amacı aynı; iyi bir komedyen olmak.

Hedefi aynı; güldürme eylemi çerçevesinde insanların hayatlarına katma değer katmak.

Kâh stand-up gösterisinde kâh TV ekranında kâh beyazperdede...